Prázdné místo zůstalo po nastartovaném vozidle VW, které nechal jeho majitel stát před obchodem v Ostravě-Porubě, a odskočil si pro svačinu. Policisté po vozidle vyhlásili celostátní pátrání. Nakonec vše skončilo zběsilou honičkou. Zloděj po zadržení uvedl, že když viděl nastartované auto, neodolal pokušen

Během pronásledování řidič poškodil ukradené auto. | Foto: Policie ČR

Následující den ochránci zákona zaregistrovali v Ostravě-Porubě vozidlo VW Golf, které v jejich databázi figurovalo jako kradené. Ovšem jeho řidič místo zastavení sešlapl plyn. Vydal se směrem na Svinov, poté pokračoval ulicemi Nad Porubkou a Francouzskou k ulici Opavské a na Martinov.

„Nakonec odbočil do slepé ulice, která vedla k rampám prodejny,“ uvedla Eva Michalíková z moravskoslezské policie. Muž se však nehodlal vzdát. Vyskočil z vozu a dal se na útěk. Během chvilky ho policisté dostihli a zadrželi.

Jedenatřicetiletý muž čelí obvinění z neoprávněného užívání cizí věci. Zodpovídat se bude i z maření výkonu úředního rozhodnutí. Měl totiž zákaz řízení. Za sebou má deset odsouzení. Hrozí mu až tři roky vězení. U výslechu uvedl, že když viděl nastartované auto, neodolal pokušení. Prý se chtěl jen projet.

„Nikdy nenechávejte nastartované vozidlo v okamžiku, kdy ho opouštíte byť jen na malou chvíli. Stačí opravdu chvilka a auta se zmocní nezvaný řidič,“ radí policie.

Policisté v Moravskoslezském kraji řešili v minulosti hned několik podobných případů. Například ve Slezské Ostravě nechal servisní technik odemčené a nastartované osobní vozidlo značky Opel Astra. Zloděj do auta nasedl a ujel. Nepoctivec nezvládl řízení a v nedaleké křižovatce naboural do stromu. Z místa poté utekl.

Na svou lehkomyslnost doplatil také řidič, který se v areálu firmy v Ostravě-Třebovicích chystal u nákladové rampy naložit zboží. Na malou chvíli odešel do kanceláře vyřídit nezbytné formality. Když se vrátil, auto již na svém místě nebylo. Zloděje později při honičce zadržela policie.

Oči pro pláč zůstaly před časem muži, který se rozhodl koupit květiny. Zaparkoval u květinářství v Ostravě, vozidlo nechal nastartované a vběhl do prodejny. To stačilo neznámému zloději k tomu, aby nakoukl do automobilu a vzal z něho hotovost ve výši 150 tisíc korun.