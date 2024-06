Navigace v autě: Proč platit za zastaralé systémy, když máte chytrý telefon?

Morální zastaralost je zlá věc. Tisíce a tisíce CD měničů leží už mnoho let nevyužité v kufrech aut, zatímco jejich majitelé aktuálně vymýšlí, jak dostat do reproduktorů přes mobil zvuk z aktuálních streamovacích platforem. A přitom je to relativně nedávno, kdy jsme si všichni mysleli, že tou pravou hudbou budoucnosti (doslova) jsou skladby stažené ve formátu MP3. Stejně tak osud nyní cloumá s vestavěnými navigacemi, které čím dál častěji nahrazují navigace v mobilním telefonu. Jak to dopadne?