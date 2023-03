Jaro je období, kdy se prodává nejvíce aut. Ať už nových nebo ojetých. O těch, které už měly nějakého dřívějšího vlastníka, napíšeme později. Nyní přinášíme „kuchařku“ pro nákup vozu, který teprve před pár dny nebo nejvýše týdny sjel z výrobní linky té které automobilky.

Na jaře budou opět mít dealeři jednotlivých značek nejvíce zákazníků | Foto: Autopalace

Než půjdeme do autosalonu a zaplatíme požadovanou sumu, je třeba si minimálně na jeden večer v klidu sednout a promyslet si následující:

1) Skutečně potřebuji nové auto?

Pokud ročně najezdíte patnáct a více tisíc kilometrů a do vašeho starého přibližovadla stále vrážíte kvůli nutným opravám vyšší tisíce korun, pak je pořízení nového plechového miláčka správnou volbou. Pokud ale jezdíte málo, může být lepší cestou buď důkladná oprava stávajícího vozidla, koupě vhodné a spolehlivé ojetiny, případně (pro obyvatele velkých měst) využívání sdílených automobilů.

2) Jaký typ karosérie je ten pravý?

Světu sice vládnou SUV a je docela pravděpodobné, že i vám (nebo vaší partnerce) se taková auta líbí, ale třeba budou pro vaše typické užívání vhodnější jiné typy. Nejlevnější jsou zpravidla sedany nebo hatchbacky. O něco dražší pak kombíky, které samozřejmě odvezou více. Do SUV se sice lépe nastupuje, ale obvykle toho neodvezou tolik a navíc bývají i vinou své vyšší hmotnosti a většímu aerodynamickému odporu žíznivější.

Nejlevnější auta na českém trhu: Do 400 000 Kč jich je k mání 22 typů

3) Jaký typ pohonu vybrat?

Dnešní doba nabízí širokou škálu typů pohonu. Drtivá většina u nás v současnosti prodávaných nových vozů má pod kapotou agregát spalující benzín. Je to ta nejlevnější varianta. Stále se nabízejí také dieselové motory. Ty sice mají o zhruba o litr na sto kilometrů nižší spotřebu (v porovnání se zážehovým motorem), ale jsou dražší řádově o padesát i více tisíc korun, musí se do nich dolévat také kapalina Ad Blue a jejich servis je dražší.

Úsporu za pohonné hmoty přinášejí vozy s pohonem na LPG. Těch je ale málo a nabízí je vlastně jen Renault a Dacia. Sice lze stále ještě koupit i auta s pohonem na stlačený zemní plyn, ale tato kategorie je na ústupu. Hlavně kvůli vývoji cen zemního plynu a orientaci většiny automobilek na elektromobily.

Ti, kteří bydlí v rodinných domcích a mají možnost připojení vozů do zásuvky, by už mohli začít zvažovat také plug-in hybridy nebo čisté elektromobily. Jsou ale samozřejmě o statisíce dražší (v porovnání s „benziny a diesely“). Plug-in hybridy pak jsou vhodné hlavně pro ty, kteří jezdí nejčastěji na trasách do třiceti kilometrů a nejsou líní každý den manipulovat s dobíjecím kabelem.

Škoda zdražuje všechna svá auta. U některých jen navýší cenovku, jiná vylepší

4) Jaký konkrétní model zvolit

Je samozřejmé, že každý motorista má své preference. Vyhovuje mu pověst značky, design nebo má své vlastní zkušenosti. Ovšem, kvalita u některých výrobců je kolísavá. Je sice možné, že zrovna vy budete mít štěstí a ani s modelem, který je třeba ve statistikách TÜV SÜD pokládán za méně spolehlivý, do servisu mimo pravidelné prohlídky nebudete muset vůbec nikdy zajet, ale přesto by stálo za to na tyto žebříčky spolehlivosti mrknout.

V tomto ohledu je také dobré zohlednit dobu nabízené záruky. Stále nejdelší – sedmiletou – nabízí Kia, pětiletá už také není výjimečná. Buď je k dispozici standardně nebo ji lze získat s příplatkem několika tisíc korun.

5) Jakou výbavu potřebujete?

Konfigurování vozu přesně podle představ je určitě zábavná, ale mnohdy také stresující záležitost. Ne vždy totiž v daném výbavovém stupni (u jednotlivých modelů jich může být třeba i pět) se vyskytují společně prvky, které opravdu bezvýhradně chcete. Proto třeba musíte zvolit vyšší stupeň, v němž jsou ale už zahrnuty také prvky, které vůbec nepotřebujete a platíte tedy za ně zcela zbytečně. Navíc se pak také leckdy už pojí se silnějším motorem nebo třeba automatickou převodovkou.

Přehled crossoverů: Asijské značky nabízejí ty úplně nejlevnější

Dnes už všechna moderní auta z Evropy, Japonska a Koreje mají i v případě těch nejmenších a nejlevnějších modelů ve výbavě vše, co je z řidičského pohledu nezbytné. Tedy minimálně šest airbagů, rádio a klimatizaci. V zimě se samozřejmě může hodit vyhřívání sedaček či volantu. Vše ostatní, a tím máme na mysli také všemožné elektronické asistenční systémy, už záleží na preferencích každého motoristy.

6) Nevyberete si ze skladovek?

Ještě před pár měsíci platilo, že dealeři měli sklady vyprázdněné a zákazníkovi nezbývalo než na dodání vozu po objednávce čekat dlouhé měsíce a někdy i častokrát i více než rok Dnes už jsou opět u řady značek k dispozici skladové vozy. Přitom čekací doby na vozy takzvaně „z výroby“ se nijak zásadně nezkracují. Je tedy vhodné si rozmyslet, zda se nespokojíte s autem, které sice nemá třeba tu vaši oblíbenou barvu a přesný počet položek výbavy, ale zato s ním na silnice můžete vyjet během několika dní. Navíc se dají koupit o desetitisíce levněji než je oficiální cena.