Nové automobily se prodávají s letními pneumatikami. Pokud si je pořizujete na podzim, dost často k nim výhodně nebo i zcela zdarma dostanete také sadu zimních. Když je pak ale ojezdíte, tak nastává dilema. Koupit znovu obě sady a každé jaro a podzim utrácet peníze a energie za jejich přezouvání? Nebo zvolit celoroční a mít o starost méně? Lepšící se parametry produktů určených pro jízdu během celé sezóny už začínají být argumentem pro druhou zmíněnou volbu.

Celoroční pneumatiky už zajistí bezpečnou jízdu téměř za všech podmínek na silnici | Foto: Se svolením Hankook

„U nás zatím celoroční pneumatiky neprodáváme, a také naši zákazníci jsou stejného názoru jako my, že je lepší jezdit v létě na letních a v zimě na zimních pneumatikách,“ sdělil mi Robert Červený z Pneuservisu Červený v Černošicích u Prahy.

Jenže, jinde už si celoroční pneumatiky na svá vozidla nechává namontovat čím dál větší část motoristické veřejnosti. Například data o prodejích pneumatik v rámci celé České republiky za poslední dva roky ukazují, že vloni se celoročních plášťů prodalo bezmála deset procent z celkového součtu. Jejich tržní podíl se meziročně zvýšil o 2,5 procenta. Prodeje zimních zůstaly na zhruba stejném podílu, ale klesl zájem o letní pneumatiky.

Jak vypadají ty nejlepší celoroční pneumatiky podle nezávislých testů? Zjistíte v naší fotogalerii:

1/6 Zdroj: Se svolením Michelin Dobré celoroční pneumatiky si poradí i se sněhem 2/6 Zdroj: Se svolením Michelin Tento Michelinu produkt je podle testů špičkový 3/6 Zdroj: Se svolením Hankook Velmi dobrou volbou je také výrobek korejského Hankooku 4/6 Zdroj: Se svolením Bridgestone I Bridgestone umí vyrobit kvalitní celoroční pneumatiku 5/6 Zdroj: Se svolením Hankook Toto je speciální pneumatika od Hankooku pro elektromobily 6/6 Zdroj: Deník/Radek Pecák Ideální příležitostí pro využití celoročních pneumatik je doba, kdy jste ojezdili zimní pneumatiky a dobré letní nemáte k dispozici

„I my to evidujeme a snažíme se na tento trend reagovat. Například jsme vyvinuli i nový typ celoroční pneumatiky určený speciálně pro elektromobily,“ uvedl Miroslav Pražák ze společnosti Hankook Tire Česká republika.

Představení celoroční pneumatiky Michelin:

Zdroj: Youtube

Vyvinout skutečně dobrou celoroční pneumatiku je podle expertů tohoto jihokorejského výrobce opravdu složité.

„Bloky dezénu ve tvaru písmene V zajišťují dostatečnou jízdní stabilitu i v zimním období. Tyto bloky jsou doplněny extra širokými dvoustupňovými hlavními odtokovými drážkami, které umožňují optimální odtok vody do stran i při silném dešti. Odtokový systém zabraňuje aquaplaningu a je také schopen odvádět z běhounu bláto efektivněji než dříve. Tyto vlastnosti navíc podporuje směs dezénu, která je tvořena z kompozitu oxidu křemičitého s vysokou hustotou, což zajišťuje velmi dobrou přilnavost za mokra díky podílu přírodních olejů a pryskyřic,“ naznačili část tajemství v tiskové zprávě o jejich produktu Hankook Kinergy 4S2.

S Tomketem budete mít dost dlouhou brzdnou dráhu

Tato pneumatika se v posledních nezávislých testech autoklubů a odborných motoristických časopisů velmi často umisťuje na předních příčkách. Například v loňském roce obdržela při testu pneumatik v rozměru 235/65 R 17 pořádaném německým časopisem Auto Bild pětihvězdičkové hodnocení. Stejně jako vítězná Bridgestone Turanza All Season 6, Michelin CrossClimate 2 a Goodyear Vector 4Seasons Gen 3.

Nový test letních pneumatik. Překvapením v žebříčku je korejská značka

Tyto čtyři výrobky výrazně odskočily dalším šesti rovněž testovaným. Ještě ucházející tříhvězdičkové hodnocení získal Vredestein Quatrac Pro, celoroční pláště značek Falkem a Toyo už měly jen dvě hvězdy a pneu od Uniroyal, Imperial a Kenda jednu jedinou.

Další poměrně čerstvý test pořádaný stejným médiem se pak zabýval vlastnostmi celkem 35 typů celoročních pneumatik v rozměru 225/45 R17. Mezi nimi byl i produkt nabízený českou společností Tomket. Jeho obchodní označení zní Tomket Allyear 3.

Nejprve se testovala brzdná dráha na mokru a suchu. Součet v obou disciplínách stanovil pořadí. Pneumatiky od 30. do 35 místa, přičemž právě na třicáté pozici byla pneumatika Tomket, přesáhly hranici 100 metrů, což je podle AutoBildu již neakceptovatelné. K Tomketu se do této nelichotivé společnosti přiřadily také výrobky Hilfy All-Turi 221, Leao I-Green All Season, Atlas Green 4S, Goodride All Season Elite Z-401 a Black Arrow All Season Dart 4S.

Únorové slevy aut přinesly i paradox: Model Suzuki je teď levnější než originál

Nejlepší pneumatiky zabrzdily na obou površích na zhruba pětaosmdesáti metrech a ty na první pozici (Bridegestone Turanza All Season 6 dokonce již na 83,5 metrech.

Prémiové značky jsou sázkou na jistotu

Nejlepších šestnáct pneumatik po měření brzdné dráhy podstoupilo ještě další testy. Po nich bylo jasné, že výsledky nejsou překvapivé. Zvláště v případě celoročních pneumatik jednoznačně platí, že odpovídající jízdní vlastnosti obvykle zajistí pouze produkty vyvinuté a vyrobené prémiovými značkami.

První pozici obsadila pneumatika Michelin CrossClimate 2. Experti oceňovali, že je ze všech nejlepší na sněhu a ledu, velmi dobře se s ní jezdí také na suchu a mokru a navíc má nízkou spotřebu a dlouhou životnost.

Pneumatiky Michelin CrossClimate 2 v akci:

Druhá pozice náležela Continentalu AllSeason Contact 2. Ta už nemá tak skvělý záběr na sněhu jako výše uvedený francouzský produkt, ale je skvělá například na mokru, zajišťuje nízkou spotřebu a navíc stojí méně (v českých e-shopech v tomto rozměru od zhruba 2400 korun).

Bronzový stupínek obsadila pneu Bridgestone Turanza All Season 6. Hodnotitelé vyzdvihli perfektní ovladatelnost na suchu, mokru a sněhu, což z nich dělá opravdu univerzální výrobek.

Je libo kombi, MPV či SUV? Přehled nejlevnějších aut s velkým kufrem

Na hodnocení vynikající (a tedy rozhodně stojí za úvahu) dosáhly ještě 4. Vredestein Quatrac a Pirelli Cinturato All Season SF2. Ta je navíc poměrně dostupná (od 2000 korun).

Výslednou trojku, což značí stále ještě solidní výsledek, dostaly Goodyear Vector 4 Seasons Gen-3, Kleber Quadraxer 3 a v úvodu zminovaná Hankook Kinergy 4S2.

Celoroční pneumatiky nejsou jen produktem pro takzvaný sekundární trh. Setkat se s nimi můžou hned od prvního ujetého kilometru také například majitelé nových rodinných SUV značky Peugeot.

„Ve výrobním závodě se montují na ta vozidla, která jsou vybavena systémem Grip Control," potvrdila pro Deník Radka Matthey - mluvčí českého zastoupení této francouzské automobilky.