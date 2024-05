Nabídka dostupných modelů se na českém trhu s novými osobními automobily neustále zužuje. Do úrovně 300 tisíc korun jsou momentálně k dispozici už poslední tři typy. Dalších sedmnáct jsme jich pak při zkoumání ceníků jednotlivých značek našli v hladině do 400 tisíc korun. Celkem pětina z vozů v našem přehledu má logo korejské značky Hyundai.

Největší nabídku v kategorii levných aut má Hyundai. | Foto: Se svolením Hyundai

Už ani žádnou Dacii nekoupíte, pokud váš rozpočet na pořízení nového osobního auta počítá s částkou maximálně tři sta tisíc korun. Vyplývá to z našeho průzkumu oficiálních ceníků automobilových značek působících na našem trhu.

Jejím nejlevnějším modelem zůstává nadále Sandero. To ale oproti lednu podražilo o citelných dvaadvacet tisíc korun. Sandero tak nyní stojí minimálně 319 900 korun. S touto cenou se aktuálně jedná o čtvrté nejlevnější auto u nás.

Na ten nejlevnější typ i na dalších devatenáct aut v ceně do 400 000 korun se můžete podívat v naší fotogalerii s uvedenými cenami:

1/21 Zdroj: Se svolením Hyundai Hyundai i10 - 279 990 Kč 2/21 Zdroj: Se svolením Mitsubishi Mitsubishi Space Star - od 294 760 Kč 3/21 Zdroj: Se svolením Kia Kia Picanto - od 299 980 Kč 4/21 Zdroj: Se svolením Dacia Dacia Sandero - od 319 900 Kč 5/21 Zdroj: Se svolením Fiat Fiat Panda - od 329 900 Kč 6/21 Zdroj: Se svolením Fiat Fiat 500 - od 339 900 Kč 7/21 Zdroj: Se svolením Hyundai Hyundai i20 - od 339 990 Kč 8/21 Zdroj: Se svolením Toyota Toyota Aygo X - od 340 000 Kč 9/21 Zdroj: Se svolením Citroën Citroën C3 - 344 900 Kč 10/21 Zdroj: Se svolením Suzuki Suzuki Swift - od 369 900 Kč 11/21 Zdroj: Se svolením Škoda Auto Škoda Fabia - od 369 900 Kč 12/21 Zdroj: Se svolením Suzuki Suzuki Ignis - od 374 900 Kč 13/21 Zdroj: Se svolením Mitsubishi Mitsubishi Colt - od 379 900 Kč 14/21 Zdroj: Se svolením Renault Renault Clio- od 383 000 Kč 15/21 Zdroj: Se svolením VW Volkswagen Polo - od 389 900 Kč 16/21 Zdroj: Se svolením Hyundai Hyundai Bayon - 389 990 Kč 17/21 Zdroj: Se svolením Peugeot Peugeot 208 - od 397 000 Kč 18/21 Zdroj: Se svolením MG MG ZS - od 399 900 Kč 19/21 Zdroj: Se svolením Hyundai Hyundai i30 - od 399 900 Kč 20/21 Zdroj: Se svolením Opel Opel Corsa - od 399 900 Kč 21/21 Zdroj: Se svolením Hyundai Největší nabídku v kategorii levných aut má Hyundai

Před ní jsou v žebříčku těch nejdostupnějších modelů Hyundai i10, Mitsubishi Space Star a Kia Picanto. První z těchto vozů stojí nyní 279 990 korun.

Nechce se vám řadit? Zde je aktuální přehled dostupných nových vozů s automatem

I když se na řadu automobilů dají v současné době získat poměrně zajímavé slevy, pro nyní zkoumanou kategorii malých a levných vozů to bohužel neplatí.

Naopak se v některých případech i docela výrazně zdražovalo. Platí to třeba také o ve středočeském Kolíně vyráběné Toyotě Aygo X. Je jí nejlevnější provedení nyní koupíte za 340 000 korun. V lednu přitom stačila o 41 tisíc korun nižší suma.

Brzy bude levných aut ještě méně

Některé modely zdražovaly v souvislosti s výměnou generací nebo příchodem modernizované verze. To je případ třeba Hyundai i20 nebo Peugeotu 208. Vždy se to projeví nárůstem cenovky o desetitísíce korun. Nejvíce ale od ledna vzrostla částka žádaná za základní verzi Opelu Corsa. Po zdražení o 40 000 korun se už dostala na samý dohled hranice 400 000 korun.

Opel Corsa 2024 – Detaily interiéru a exteriéru:

Zdroj: Youtube

Převahu v přehledu levných aut mají nadále typy produkované korejskými značkami, případně japonskými. I když třeba v případě Mitsubishi Colt je to přinejmenším sporné tvrzení. Jedná se totiž po technické stránce o naprosto shodný vůz s Renaultem Clio. Na rozdíl od něj se ale japonská zbraň nabízí o tři tisíce korun levněji.

Dacia Duster III versus Duster II: V čem je ta novější lepší a za kolik?

Do přehledu se dostala také tři auta vyráběná na území České republiky. Kromě nejmenší Škodovky, kterou je Fabia, se jedná o již zmiňovanou Toyotu Aygo X a třetím do party je model z nošovické továrny Hyundai. Hatchback i30 je navíc jediný, který svojí velikostí již nepatří ani mezi minivozy ani městské hatchbacky, ale jde o klasického zástupce nižší střední třídy. Vymyká se také MG ZS. To už je model s tvary i velikostí menších rodinných SUV.

Těm, kteří o koupi levnějšího vozu v současné době uvažují, doporučuji příliš neotálet. Jejich nabídka se během příštích měsíců opět zúží. Přestávají se totiž vyrábět například Mitsubishi Space Star, Fiat Panda, Fiat 500 nebo Suzuki Ignis. Toto miniaturní SUV bylo zajímavé mimo jiné tím, že se dalo pořídit s pohonem všech kol.