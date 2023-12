Zejména pro ty, kteří často jezdí s auty do lokalit vzdálených stovky kilometrů, jsou vozy poháněné dieselovými motory stále tou nejpraktičtější možností.

Bohužel ale velká část značek působících na tuzemském trhu s novými osobními vozy tento druh pohonu postupně opouští. Zejména to platí o nejmenších velikostech aut.

Na to, jaká auta spalující naftu v ceně do 750 000 Kč jsou ještě na trhu, se můžete podívat do našeho fotografického přehledu s cenovkami