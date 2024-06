Bezpečnému řízení se za volantem věnujeme méně než polovinu času. Právě nepozorní řidiči jsou přitom zodpovědní za 29 procent nehod se zraněním a 25 procent těch tragických. Mobilní telefon je mezi rozptylujícími faktory překvapivě až na druhém místě.

Čtvrtinu smrtelných nehod způsobí nevěnování se řízení. | Foto: Freepik.com

Nepozornost řidiče je jedním z nejzásadnějších rizikových faktorů dopravních nehod. Ať už se jedná o rozptýlení vizuálního, zvukového, nebo třeba tělesného rázu, pokud se člověk za volantem soustředí na jiné věci než řízení, nebezpečí nehody se zvyšuje až dvojnásobně. Vyplývá to ze zprávy Evropské komise Thematic Report –Driver Distraction, podle níž řidiči věnují při řízení 51,9 % času aktivitám, které nesouvisejí se samotným řízením.

Nejhorší je vzteklý či vystresovaný řidič

Nepozornost se podepisuje na vzniku 29 procent nehod se zraněním a 25 procent havárií s následkem smrti. Naši pozornost od dění na silnici odvádějí nejen mobilní telefony, ale třeba i rozhovor se spolujezdcem, jídlo nebo nastavování funkcí auta. Neškodné však nejsou ani negativní emoce – vzteklý, smutný či vystresovaný řidič způsobí nehodu 9,8 krát častěji než pilot klidný a vyrovnaný.

Závěry Evropské komise potvrzují i české statistiky. V letech 2006-2015 zemřelo při nehodách způsobených nepozorností celkem 890 osob – 11,2 procenta všech obětí dopravních nehod. V roce 2022 to bylo 58 osob (12,8 procenta) a v roce 2023 se jednalo o 53 lidí (11,6 procenta).

Co nás při řízení rozptyluje?

Evropská komise ve své zprávě uvádí, že řidiči při řízení věnují v průměru 51,9 procenta času aktivitám, které nemají nic společného s ovládáním vozidla či řešením dopravních situací. Nejčastěji se jedná o rozhovor či zpěv bez použití mobilu (4,2 % z celkové doby řízení), následuje držení mobilního telefonu při mluvení či poslouchání (2,7 %), čtení nebo psaní textové zprávy na mobilu (1,91 %), jedení za jízdy (1,9 %) a provádění osobní hygieny - například make-upu (1,69 %).

V žebříčku dále figuruje nastavování autorádia, pití, ovládání různých funkcí vozidla nebo surfování po internetu. Například severoamerický úřad Department of Transportation přitom uvádí, že řidič by neměl odpoutat svůj zrak od dění na silnici na déle než na dvě vteřiny.

Nebezpečné je i telefonování s handsfree

Za nejnebezpečnější rozptýlení je podle údajů Evropské komise považováno vytáčení čísla na mobilu drženém v ruce (zvyšuje riziko havárie 12,2x). „Bez nebezpečí však není ani telefonování pomocí hands-free sady. Zvláště při náročnějších probíraných tématech s sebou nese vysokou míru mentálního rozptýlení,“ varuje dopravní expert Roman Budský z Platformy Vize0.

Rizikový může být i příliš dlouhý pohled na nějaký objekt mimo vozidlo - zvyšuje riziko střetu 7,1x. Čtení nebo psaní textové zprávy na mobilu zvyšuje riziko nehody 6,1x, sáhnutí po mobilu 4,8x. Nastavování různých funkcí vozidla s sebou nese zvýšení rizika nehody 4,6x.

„Rizikové však může být i hlasové ovládání. Mentální rozptýlení zůstává, a pokud systém nefunguje spolehlivě, řidič stejně musí vizuálně zkontrolovat, zda požadovaná operace proběhla. Rozptýlení řidiče po takové operaci může přetrvávat až 20 vteřin,“ upozorňuje Budský.

Mladí řidiči jsou ohroženi více

Roztěkanost za volantem je extrémně nebezpečná především pro mladé řidiče ve věku do 20 let. Odborný časopis The New England Journal of Medicine uvádí, že například při volbě čísla na mobilním telefonu jim hrozí 3,3x vyšší riziko účasti na nehodě než zkušeným šoférům. Pokud se v autě snaží dosáhnout na jiné předměty, zvyšuje se míra jejich rizika téměř 7x, pozorování objektů venku je pro mladé řidiče téměř 6x rizikovější.

„Proto by měli být noví řidiči se zdroji rozptylování seznamováni již v autoškolách, a to nejen teoreticky, ale i prakticky. Podobně by pak měla být při provádění závěrečné řidičské zkoušky věnována zvýšená pozornost i prověření schopnosti řidiče efektivně a bezpečně si poradit například s používáním navigačního systému vozidla,“ uzavírá Roman Budský.