První den roku 2024 přinese několik důležitých změn do životů řidičů. Začne totiž platit novela zákona o silničním provozu, která například mění podobu bodového systému. Možná vás také potěší, že už s sebou nebudete muset vozit řidičský a technický průkaz. Pojďme se na nejdůležitější změny podívat podrobněji.

Mezi zásadní novinky, které řidičům přinese 1. leden 2024, bude patřit změna bodového systému. Oproti nynějším pěti různým sazbám budou pouze tři sazby bodů podle závažnosti, a to 6, 4 a 2 body. U závažných přestupků se zvyšují sazby blokových pokut na místě, které už nebudou moci být jen symbolické. Ve správním řízení se zvyšují horní hranice sazeb pokut tak, aby bylo možné přihlédnout k vysoce nebezpečnému chování v silničním provozu. U závažných přestupků se prodlužuje i doba, po kterou řidič nesmí řídit. Naopak pro celou řadu bagatelních přestupků se snižuje výše pokut.

Pozor na alkohol!

Už po návratu domů ze silvestrovských oslav si dejte pozor za volantem na alkohol. Za jízdu pod vlivem alkoholu, která patří mezi nejzávažnější prohřešky řidičů, nově hrozí pokuta ve správním řízení ve výši sedm až 25 tisíc korun (dosud to bylo 2,5 až 20 tisíc korun). Navíc vaše selhání policie ohodnotí šesti body a dostanete zákaz řízení až na 18 měsíců.

Také za odmítnutí dechové zkoušky můžete dostat nově pokutu až 75 tisíc korun (tedy o 25 tisíc více než dosud), „vyfasujete“ zákaz činnosti až na tři roky a záznam 6 bodů. Mezi šestibodové prohřešky budou patřit také jízda na červenou, zákaz vjezdu na železniční přejezd, porušení zákazu předjíždění či výrazné překročení rychlosti.

Stav bodového konta

Připomeňme si, že každý řidič má nastaven limit 12 bodů. Pokud budete chtít mít dobrý přehled o svém bodovém kontě, můžete využít další novinku, která od 1. ledna 2024 umožní žádat o zasílání notifikací o změně vašeho bodového konta. K odběru notifikací se řidič přihlásí zdarma přes Portál dopravy a vybere si jednu z možnosti zasílání notifikací. A to buď prostřednictvím SMS, e-mailu nebo aplikační notifikace v prostředí Portálu dopravy a Portálu občana.

Za volant bez kartičky řidičáku

Od začátku příštího roku už nebudete muset mít u sebe při řízení v České republice kartičku řidičského průkazu a technický průkaz. Oboje však musíte mít platné. Při silniční kontrole bude řidiči stačit, když prokážete svou totožnost, může k tomu použít buď občanský průkaz nebo případně cestovní pas. Policie následně na základě údajů, které zjistí z předložené občanky či pasu, zkontroluje řidiče i vozidlo v příslušných registrech.

Novinka platí pouze pro území České republiky, do zahraničí budete řidičák nadále potřebovat. Od stejného data bude také místo dvou technických průkazů vydáván jen jeden. Takzvaný velký technický průkaz bude nově pouze v elektronické podobě a řidiči ho najdou na internetu na Portálu dopravy. Kvůli výměně technického průkazu není třeba speciální návštěva úřadu, výměna se provede při první návštěvě v jiné záležitosti.

Řidičák už od sedmnácti

Mladí řidiči budou mít nově od 1. ledna 2024 možnost vypravit se do autoškoly dříve a řídit auto od 17 let pod dohledem takzvaného mentora, nejčastěji rodiče. Zavádí se také řidičák na zkoušku po dobu 2 let od získání prvního řidičského oprávnění nehledě na věk řidiče. Pokud dva roky od získání řidičského oprávnění spáchá motorista šestibodový přestupek nebo mu bude odebrán řidičský průkaz za závažný přečin, bude muset absolvovat dopravně psychologickou přednášku a takzvaně evaluační jízdu.

Novela zákona také umožní řidičům na vybraných, přehledných a bezpečných úsecích tuzemských dálnic jezdit za dobrého počasí rychlostí až 150 kilometrů za hodinu. Přibudou i nové dopravní značky jako Bezpečný odstup, Sdílené zóny nebo P + D (parkoviště pro ty, kteří zaparkují vůz a pokračují jako spolujezdci v jiném autě).

Dálniční známky

V příštím roce se od 1. března změní ceny dálničních známek, přibude i nová jednodenní. Zatímco roční známka zatím stojí 1500, třicetidenní 440 a desetidenní 310 korun (pro auta poháněná biometanem a zemním plynem platí poloviční sazba), od 1. března 2024 nově řidiči zaplatí za celoroční kupon o osm stovek více, tedy namísto 1500 korun tedy 2300 korun. Pro vozidla na zemní plyn nebo biometan je cena ročního kuponu stanovena na 1150 korun. Řidiči hybridů s emisemi CO2 do 50 g/km zaplatí za roční kupon 570 korun. Měsíční dálniční známka bude nově stát 430 korun a zlevní také desetidenní známka na 270 korun.

Registrace ukrajinských aut

Na změny se musí připravit od Nového roku také Ukrajinci žijící u nás, kteří musí zaevidovat svá vozidla do centrální databáze ukrajinských vozidel. Od 1. ledna 2024 totiž bude řízení ukrajinského vozidla bez evidence provozovatele přestupkem. Řidiči takového neevidovaného auta bude hrozit pokuta až 30 tisíc korun. Ukrajinští občané mohli evidovat svá vozidla s předstihem od začátku října.