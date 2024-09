Za měsíc většina motoristů zamíří do pneuservisů a budou si nechávat přezouvat letní pneumatiky na zimní. Nemalá část z těch, kteří již sjeli vzorek letních gum pod zákonnou hranici 1,6 milimetru a současně nemají k dispozici sadu vhodných zimních pneumatik, by mohla určitě s klidným svědomím koupit nové pneumatiky určené pro celoroční provoz.

Poslední odborný test celoročních pneumatik, který provedl německý autoklub ADAC ve spolupráci s dalšími obdobnými motoristickými organizacemi, ukázal, že minimálně někteří výrobci již nabízejí produkty s opravdu dobrými parametry.

Tento konkrétní test se týkal pneumatik s rozměrem 205/55 R16. Ty jsou vhodné jak pro Volkswagen Golf, na kterém bylo postupně odzkoušeno celkem šestnáct typů pneumatik, ale i na další podobné rodinné vozy. Tedy například na Škodu Scala, Toyotu Corollu, Hyundai i30, Opel Astra a řadu dalších.

Na nejlepší i nejhorší typy celoročních pneumatik podle ADAC se můžete podívat do naší fotogalerie.

Test celoročních pneumatik ADAC 2024 arrow_left arrow_right info Zdroj: Se svolením Goodyear 1/5 Pneu Goodyear Vector 4Season přesvědčuje dobrými výkony a dlouhou životností.

info Zdroj: Se svolením Pirelli 2/5 Pirelli může být také dobrou volbou.

info Zdroj: Se svolením Kenda 3/5 Naopak Kendu Kenetica odborníci z německého autoklubu ADAC nedoporučují.

info Zdroj: Se svolením Infinity 4/5 V testu moc neuspěla ani pneu Infinity Ecofour .

info Zdroj: Se svolením Goodyear 5/5 Třetí evoluce celoroční pneumatiky Goodyear Vector 4Seasons vyhrála test ADAC.

Na konci testu zkušební komisaři konstatovali, že oproti dřívějším letům se celoroční pneumatiky nepochybně zlepšily, byť to rozhodně neplatí o všech.

O celoročních pneumatikách, ještě daleko více než o speciálních letních, případně zimních, platí, že by si je řidiči měli vybírat podle výsledků v dílčích testovacích disciplínách. Jen tak budou totiž plnit jejich požadavky podle podmínek, ve kterých dané auto nejčastěji jezdí.

Proto také přinášíme nejprve tipy na vítěze jednotlivých testovacích kol a současně upozorňujeme i na ty pneumatiky, které v nich naopak nedopadly dobře.

1) Brzdění na suchu

Zkoušelo se zastavení vozu z rychlosti 100 kilometrů v hodině. Jasným vítězem je Michelin Crossclimate 2, které na tento úkon nepotřebovalo ani celou vzdálenost 40 metrů. Jen o kousek ji pak překonala pneu Pirelli Cinturato All Season SF2.

Naopak nejhorší Uniroyal AllSeasonExpert 2 zastavila až na o více než sedm metrů delší vzdálenosti oproti vítězné francouzské. Dobře nedopadly ani Semperit AllSeason Grip a Yokohama BluEarth 4S AW21.

close info Zdroj: Se svolením Pirelli zoom_in Pirelli může být také dobrou volbou

2) Brzdění na mokru

Tentokrát se začínalo brzdit po dosažení tempa 80 kilometrů v hodině. Rozdíl mezi nejlepšími, kterými se staly Pirelli Cinturato All Season SF2 a Firestone Multiaseason Gen 02 (obě zastavily na 33 metrech) a nejméně schopnými v této disciplíně (Sava Sava All Weather a Infinity Ecofour) přesáhl pět metrů.

Při záměně mokrého asfaltu za beton byly na prvních i těch posledních místech stejné produkty. Jen k nejlepším se tentokrát přiřadil i výrobek Falken Euroall Season AS 210.

3) Zkouška aquaplaningu

Experti dále hodnotili schopnost pneumatiky odvádět i vysokou vrstvu vody. Zatímco nejlepší Uniroyal AllSeasron Expert dokázala bezpečně projet takovýmto úsekem i při rychlosti 82 kilometrů v hodině a tři další (Michelin Crossclimate 2, Pirelli Cinturato All Season SF2 a Falken Euroall Season AS 210 alespoň osmdesátkou, vůz na pneumatikách Infinity Ecofour již „plaval“ při tempu cca 69 kilometrů v hodině.

Při testu odolnosti vůči aquaplaningu v zatáčce byla nejhorší opět pneu Ininity a k nejlepším se přiřadila pneu Goodyear Vector 4 Seasoh Gen 3. Naopak se lehce propadl produkt od italského výrobce Pirelli.

Které pneumatiky využít na sníh a led?

4) Brzdění na sněhu

Výše uvedená pneumatika Pirelli byla dokonce nejhorší v disciplíně, při které se měřila brzdná dráha na vozovce pokryté sněhem. Zastavit se muselo z rychlosti 30 kilometrů v hodině. Nejlepší Semperit AllSeason Grip postačilo 9,5 metru a dvěma dalším Sava Sava All Weather a Yokohama BluEarth 4S AW21 jen o půl metru více. Auto obuté do Pirelli Cinturato All Season SF2 pak zabrzdilo až na značce 12 metrů.

5) Trakce na sněhu

Testování trakce na sněhu, tedy fakticky ve schopnosti záběru na tomto typu povrchu (hodnotí se tažná síla v newonmetrech) ukázalo schopnosti pneumatiky Sava Sava All Weather, která se dostala na hodnotu přes 230 Newtonemtrů.

Tři další (Semperit All Season Grip, Michelin CrossClimate 2 a Kumho Soltus 4S HA32 Plus měly více než 220 NM. Naopak propadly Toyo Celsius AS2 a Kenda Kenetica 4S s méně než 200 Newtonemtry.

6) Brzdění na ledu

Na takto extrémním povrchu nejlépe brzdí pneumatika Pirelli. Jen o chloupek horší výsledek měla německá Semperit. O poznání dále (rozdíl v brzdné dráze byl v porovnání s nejlepšími přes tři metry) zastavily Toyo Celsius AS2, Yokohama Bluearth 4S AW21 a zejména Kenda Kenetica 4S. Ta se doklouzala na značku dokonce o čtyři metry vzdálenější.

7) Komfort (hlučnost)

Při měření vnějšího hluku pneumatik měly nejmenší hodnoty v decibelech (zhruba 70,6 decibelů) Nankang Cross Seasons AW6, Pirelli Cinturato All Season SF2 a Goodyear Vector 4Seasons Gen 3. Falken Euroall Season AS210 byl nejhlučnější. Rozdíl u ní činil dva decibely.

Životnost pneumatik a vliv na spotřebu

8) Výdrž

To je pochopitelně důležitá disciplína a zkoušky prokázaly, že některé pneumatiky vydrží takřka dvojnásobný kilometrový nájezd v porovnání s konkurencí. Bohužel z tohoto hlediska nelze příliš doporučit Pirelli Cinturato All Season SF2, které na autě vydrží jen zhruba 33 tisíc kilometrů.

Jen cca o další tisícovku navíc zvládnou gumy Yokohama Bluarth 4S AW 21. Dobře nevyšly ani Firestone Multiseason Gen 02. Naopak opravdu hodně (přes 60 tisíc kilometrů) lze ujet na pneumatikách Goodyear Vectir 4Seasons Gen 3. Přes padesát tisíc se dostaly rovněž Hankook Kinergy 4S2, Kumho Soltus 4S HA32 Plus a Toyo Celsius AS2.

9) Vliv na spotřebu

Nejen cena a životnost mají vliv na ekonomiku vozidla v souvislosti s pneumatikami. Technici ADAC měřili také spotřebu Golfu obutého do jednotlivých typů plášťů. A výledek: Se spotřebou 5,2 litru na sto kilometrů jezdili s pneu Sava Sava All Weather, Vredestein Quatrac a Infinity Ecofour. Z těch prémiovějších produktů měly nejlepší spotřebu pneu Michelin (o desetinu horší), naopak nejméně úsporné se spotřebou 5,5 litru byla Kenda Kenetica 4 S a Yokohamy Bluearth 4S AW21.

Celkové výsledky hodnocených pneumatik

Vítězem se díky vyrovnaným výsledkům stal produkt GoodyearnVecotor 4Seasons GEN 3. Komisaři ve výsledném hodnocení konstatovali, že jde o „dobře vyladěné“ pneumatiky bez „zjevných nedostatků“ v jakékoli oblasti, a vyzdvihli jejich dobré výsledky na mokrých a zimních silnicích2. K jejich vítězství bezpochyby přispěly i jejich ekologické parametry dané vysokou účinností, nízkým opotřebením a nadprůměrným předpokládaným kilometrovým proběhem.

Tyto pneumatiky jako jediné dostaly celkovou známku Dobré. Na hodnocení uspokojivé dosáhly následující výrobky: Pirelli Cinturato All Season SF2, Hankook Kinergy 4S Michelin CrossClimate 2, Kumho Solus 4S HS32 Plus, Vredestein Quatrac a Falken EuroAllSeason AS 210. Doporučit pak rozhodně nelze Kendu Keneticu 4S a Infinity Ecofour.