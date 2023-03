/ŘIDIČSKÁ ETIKETA/ Odstavené vozidlo, výkop, pomalý cyklista. Jak se zachovat, když se vám na silnici postaví do cesty nečekaná překážka?

Foto: Besip

Zejména pokud bydlíte ve městě, málokdy se vám poštěstí absolvovat cestu autem, během níž byste nebyli nuceni se na silnici něčemu vyhýbat - ať už jsou to odstavené vozy, neuklizené odpadkové kontejnery, výkopy nebo zatoulaní chodci. Při objíždění překážky přitom platí jednoduché pravidlo - pokud se nachází ve vašem jízdním pruhu, můžete zahájit výhybný manévr až ve chvíli, kdy v protisměru nic nejede.

Kruhový objezd je místem chyb a zmatků. Znáte jeho pravidla?

Zákon o pozemních komunikacích k situaci říká následující: „Řidič, který při objíždění vozidla, jež zastavilo nebo stojí, nebo při objíždění překážky provozu na pozemních komunikacích anebo chodce vybočuje ze směru své jízdy, nesmí ohrozit ani omezit protijedoucí řidiče a ohrozit ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích. Přitom musí dávat znamení o změně směru jízdy.” Provedení si není těžké představit: zapnete blinkr, počkáte, až protijedoucí auta projedou, a můžete pokračovat.

Srozumitelně to vysvětluje video z edukativní série Etiketa na silnici, které připravila automobilka Toyota:

Zdroj: Youtube

I zdánlivě přehledná situaci však má svoje úskalí. “Typickými chybami jsou projíždění okolo překážky příliš natěsno, při kterém hrozí kolize s překážkou,” upozorňuje dopravní expert Roman Budský z Platformy VIZE 0. „V případě objíždění jiného vozidla, které právě zastavilo, bychom zase měli zvětšit odstup – zkrátka počítat s tím, že z auta někdo neopatrně vystoupí do naší jízdní dráhy, typicky řidič či pasažér ze zadního levého sedadla.”

Objíždím, nebo předjíždím?

V praxi se může stát, že situace vyhodnocená řidičem jako objíždění je ve skutečnosti předjíždění. Není to jedno, říkáte si? Bohužel není. Pouze při objíždění překážky je totiž povoleno vjet do protisměru i tam, kde je předjíždění zakázáno značkou nebo plnou dělící čárou. Liší se i případné následky. Zatímco za chybné objíždění hrozí pokuta do 2000 korun, u předjíždění jsou postihy citelnější. „Za předjíždění jiného vozidla v případech, kdy je to obecnou, místní nebo přechodnou úpravou provozu na pozemních komunikacích zakázáno, můžete dostat pokutu od 5 do 10 tisíc korun, 7 trestných bodů a také zákaz řízení o délce 6 až 12 měsíců,” varuje Roman Budský.

Dálková, mlhová, potkávací… Víte, kdy rozsvítit ta správná světla?

Se správným určením situace pomůže výše citovaná litera zákona, která konkrétně jmenuje stojící vozidlo, překážku a chodce. Identifikovat jako překážku výmol nebo práci na silnici asi nikomu problém činit nebude, zmatek ale může nastat u vozidel. Je auto jedoucí krokem a blikající výstražnými světly překážka? Je překážkou pomalu se pohybující bagr nebo cyklista?

„K typické záměně obou situací dochází při předjíždění jiného vozidla, které jede krokem – například traktoru provádějícího sekání zeleně v bezprostředním okolí silnice. Často řidiči považují za pouhé objíždění míjení pomalu jedoucího zemědělského vozidla. To vše jsou chyby. Míjíme vozidla pohybující se - byť krokem - v našem směru jízdy, takže se jedná o předjíždění,” vysvětluje odborník. Ani velmi pomalého účastníka silničního provozu - vyjma chodců - tedy nelze považovat za překážku. Tou je pouze vozidlo stojící. Ale pozor - i zde je třeba používat selský rozum. Auto, které zastavilo před přechodem a dává přednost chodcům, rozhodně není překážka vyzývající k objíždění!