Ti, kteří by nyní měli zájem objednat si přesně podle svých požadavků svoji novou Škodu Octavii s pohonem všech kol, mají smůlu. Aktuální ceník tuzemského zastoupení značky z Mladé Boleslavi totiž nenabízí žádný liftback ani combi modelu Octavia ve variantě 4x4.

Na přehled jiných modelů 4x4 i s jejich současnými cenovkami se můžete podívat do naší fotogalerie.

Důvod k vyřazení z nabídky je současně smutný i jednoduchý. "Doba, kterou by zákazník po nynější objednávce musel čekat na dodání, totiž v současné době přesahuje dvanáct měsíců. A protože se na příští rok připravuje facelift současné čtvrté generace škodováckého bestselleru, není prakticky možné, aby se současná verze stihla vyrobit," zjistili jsme z dobře informovaného zdroje. Po modernizaci by se ale opět měly octavie 4x4 do nabídky vrátit.

Stejné platí i pro derivát Scout, protože ten se u nás (na rozdíl od některých jiných trhů) prodává výhradně s pohonem všech kol. V současné době je tedy možné vybírat pouze za nabídky skladových vozů. Obchodníci jich podle oficiálního škodováckého webu mají v současné době k dispozici přes pět desítek (včetně verzí RS), přičemž nejlevnější jsou modely s karosérií combi, výbavou Style a motorem 2,0 TDI DSG (110 kW). Ceny jsou od 935 900 Kč.

Co koupit jiného a za kolik?

Zajímali jsme se tedy o to, jaké jiné automobily v cenové relaci do 900 000 Kč jsou v současné době na našem trhu k mání. A navíc zjišťovali, jak se změnily jejich cenovky od našeho posledního průzkumu z doby před přibližně půl rokem.

A výsledek? Dvě desítky nejlevnějších dostupných "čtyřkolek" zdražily, čtyři si ponechaly ceny z loňského léta a jedna jediná dokonce zlevnila. Tou je Toyota Yaris Cross. Oproti srpnu nyní zákazník ušetří jedenáct tisíc korun a může ji získat od 604 000 Kč.

Největší zdražení jsme našli u Nissanu Qashqai, který podražil o 41 990 Kč na současných 854 990 Kč a SsangYongu Korandu. U něj se cenovka zvýšila o 50 000 Kč na nynějších 618 800 Kč.

Naopak poměrně mírně zdražovala značka Suzuki, která má opravdu širokou nabídku "čtyřkolek" a Swift je momentálně vůbec nejlevnějším autem této kategorie na našem trhu.