Konec zimní sezony odhaluje skutečný technický stav automobilů. Kombinace mrazu, posypové soli, štěrku a vlhkosti se na nich dokáže negativně podepsat. Co bylo ještě na podzim auto s nízkými servisními náklady, může být na jaře za hranicí, kdy dává oprava ekonomický smysl.

Ačkoliv by bylo výhodnější přesednout na novější auto, řada řidičů raději zůstane jezdit na „mrtvém koni“. Nechtějí například řešit prodej nebo likvidaci. Často se také bojí koupě ojetiny se stočenými kilometry, tajenými závadami nebo maskovanými haváriemi. Jak upozorňuje Marek Knieža z webu TipCars.com, své obavy mohou jednoduše vyřešit pomocí několika online nástrojů a služeb.

„Když zjistíš, že jedeš na mrtvém koni, sesedni z něj. Oblíbené rčení se skvěle hodí na řadu majitelů ojetin,“ říká Marek Knieža, ředitel jednoho z největších českých auto-moto inzertních webů TipCars.com, který má aktuálně v nabídce přes 75 tisíc nových i ojetých automobilů.

Příchod jara je skvělou příležitostí, jak zhodnotit stav auta. Zimní sezona zvýrazní jeho neduhy. Typicky se jedná o korozi, poškození na podvozku, brzdách nebo výfuku. Zabrat dostává také klimatizace. Někdy se dají opravit za rozumnou částku. Jindy s ohledem na celkově nízkou hodnotu vozu nedávají smysl.

„Mrtvého koně“ poznáte snadno, zbavujete se ho těžko

Logickým krokem by bylo udělat si finanční rozvahu, jestli se mi vyplatí do servisu, resp. do provozu dál investovat. Odpověď jim za pár hodin práce dá nejbližší autoservis. Jen v katalogu na webu TipCars.com jich zájemce najde hned několik stovek z celého Česka. Bohužel, řada řidičů to nedělá. Místo toho sedí dál na „mrtvém koni“ a tváří se, že je všechno v pořádku.

„Přitom jízda na takovém ‚mrtvém koni’ není bezpečná ani ekonomická,“ dodává Marek Knieža.

Co dalšího brání řidičům přesednout z „mrtvého koně“?

„Kombinace citové vazby k vozu, chybné ekonomické rozvahy a obavy, aby se ještě více nespálili,“ říká Marek Knieža.

Řidiče často odrazuje komunikace se zájemci, která bývá vysilující. Přitom řada autobazarů poskytuje výkup na protiúčet. V případě webu TipCars.com jejich podíl dosahuje téměř 90 %. U prodejců mohou uspět i majitelé automobilů, které jsou na bazarovém trhu pro svůj stav neprodejné. Někteří totiž nabízejí slevu ve formě šrotovného.

Kdo šetří moc, neušetří nic

Další problém je v očekávání návratnosti investic. Když do auta dal majitel deset dvacet tisíc, tak si své peníze chce takzvaně odjezdit. Pokud se po pár měsících zase něco pokazí, vozu se tím spíš nechce vzdát. Řekne si, že ještě tahle oprava, a bude to v pořádku. „Jenomže u auta, kterým se jezdí, není žádná oprava poslední. Platí to pro ojetiny i vozy vonící novotou,“ dodává Marek Knieža.

Nespoléhejte se na svou paměť. Pište si náklady na provoz automobilu. Všechny! Můžete použít tabulku v počítači nebo některou z online služeb. S odstupem času si možná vzpomenete, že jste byli loni několikrát v servisu. Servisní deníček vám ale připomene, že jste v něm postupně nechali několik desítek tisíc. Podobně vás překvapí, pokud náklady na kilometr berete jen ze spotřeby paliva. Když k pohonným hmotám připočítáte běžný olejový servis, opravy, pojistky nebo pneuservisu pak navíc zjistíte, že nákladově nejste na 2 Kč/km, ale na pětinásobku. Nebo i víc. Nebojte se změny. Možná vás k autu váží vzpomínky na všechny ty roky, kilometry a dovolené. To ale neznamená, že vám nemůže udělat radost nové auto. A vašemu starému vozu nový majitel.

Dalším důvodem, proč si držet „mrtvého koně“, je strach ze změny. Majitel „zainvestované“ ojetiny se bojí, aby si domů nepořídil ještě větší servisní problém. Od novějšího auta čeká komplikovanější a dražší závady.

Navíc si je vědomý rizika stočených kilometrů, zatajených závad nebo maskovaných havárií. Ideální je požádat o pomoc odborníka. Je to sice další investice nad rámec ceny vyhlédnutého automobilu, ale může v budoucnu ušetřit velké peníze za servis.

„S kontrolou ojetiny vám může pomoct někdo z komunity kolem konkrétní značky. Jsou to srdcaři, mají hluboké znalosti jednotlivých modelů a jsou ochotní s vámi po domluvě jet zhodnotit vybrané auto,“ říká Marek Knieža.

Problémem je ale vědět kam jít, na koho se obrátit a mít čas. „Jednodušší volbou je kontaktovat profesionálního mechanika. Takový člověk zkontroluje auto třeba na druhém konci republiky. Udělá zkušební jízdu, diagnostiku. Všechno nafotí nebo natočí. Umí dokonce poradit, kde je prostor pro slevu.“

Zájemce o ojetinu si ho přitom může objednat stiskem tlačítka „prověřit technikem“ rovnou v inzerátu na webu TipCars.com. Službu zajišťuje spolehlivý partner s mechaniky po celé České republice. Výhodou jsou nejen transparentní podmínky a jasné ceny, ale také možnost objednávky expresní prohlídky tentýž den.