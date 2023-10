Dvě ze tří ukradených motorek vrátili policisté jejich majiteli. Motorkář z Ostravy podle svých slov už nevěřil, že se se stroji ještě někdy setká. Kriminalisty stopy složitého případu zavedly až na do Rychvaldu na Karvinsku. Jak uvedl Moravskoslezský deník, policisté zadrželi dva muže, kterým nyní hrozí až pět let vězení.

Policie zajistila dvě motorky a další kradené věci. Foto: Policie ČR | Foto: Deník/Jaroslav Perdoch

Milovník motorek z Ostravy ze zprávy kriminalistů z Ostravy-Vítkovic velkou radost. Tři jeho motocykly mu ukradli letos v květnu přímo z garáže spolu s pracovním nářadím. „Opravdu bych chtěl tímto policistům poděkovat. Nedoufal jsem, že mi vůbec něco najdou a vrátí. I přesto, že mi jeden ze tří mazlíků chybí, jsem neskutečně šťastný a z celého srdce děkuji, vážím si jejich práce,“ prohlásil dojatý motorkář.

Podívejte se, jaké motorky se vrátily majiteli:

Zdroj: Policie ČR

Při vyšetřování se nakonec ukázalo, že případ je složitější, než by se mohlo na první pohled zdát. „Kriminalisté shromažďovali důkazy, vyhodnocovali získané informace a operativní činností vytrasovali směr, kde by se mohly věci nacházet. Spolupráce byla také mezi kolegy z jiných územních odborů,“ uvedla Eva Michalíková z moravskoslezské policie.

Na důležitou stopu je nakonec přivedla chyba a nepozornost jiného motorkáře, který v Mlýnské ulici v Bohumíně vjel do zákazu vjezdu. Před strážníky sice řidič utekl, ale na místě nechal motorku značky Honda XRV z roku 1994. Ukázalo se, že se jedná o jeden z ukradených motocyklů. Řidič si tento stroj koupil za deset tisíc korun od jiného muže.

Kriminalisté pokračovali v pátrání po zbývajících věcech a pachatelích. Stopy je nakonec přivedly do Rychvaldu na Karvinsku, kde v uplynulých dnech klec. „Při samotném ohledání místa byly v hospodářské budově nalezeny věci pocházející z vloupání do garáže. Policisté zajistili motocykl značky Jawa 660 Retro červené barvy i pracovní nářadí,“ dodala Michalíková.

Policisté zadrželi dva muže ve věku 32 a 36 let, kteří se budou zodpovídat z krádeže. Hrozí jim až pět let vězení. Vše naplánoval starší z dvojice. Jeho komplic zajistil vozidlo pro převoz, do nějž naložili tři motorky a další věci.

„Kriminalisté se případem stále zabývají. Prověřuji další dvě osoby – muže a ženu –, které by mohly mít s případem co do činění. Třetí motorka, která do současné doby nebyla nalezena, měla být prodána do zahraničí. Samozřejmě po ní dále pátráme,“ uzavřela Eva Michalíková.