Automobilové benzíny s označením E10 se staly v posledních několika letech jakýmsi postrachem mezi běžnými řidiči. Zčásti za to může holý fakt, že jde o cestu ke snížení emisí skleníkových plynů, což vyžaduje Evropská unie. Zčásti kolující nervozita z toho, že zejména starší auta na benzín E10 nepojedou, nebo se budou jejich motory nadměrně opotřebovávat. Jenže faktem je, že se drtivá většina motoristů nemá čeho bát.

Ilustrační snímek | Foto: Markus Spiske z Pixabay

Co je vlastně palivo E10? Je to benzín obsahující až 10% podíl biosložky – nejčastěji ekologicky získaného etanolu (nebo chcete-li lihu). Až dosud na naprosté většině čerpacích stanic tankujeme benzín s označením E5, který má biosložky do 5 %, od ledna roku 2024 však Orlen Benzina přechází na E10 a další distributoři paliv budou brzy následovat. Stejná situace panuje ve všech okolních zemích, i v dalších zemí EU.

Má se běžný motorista bát, případně má přechod na novou normu paliva nějak řešit? Zjednodušeně řečeno, většina motoristů nic řešit nemusí. Konkrétněji téměř všichni motoristé, kteří mají benzínové auto do 18 let stáří. V roce 2005 vstoupila v platnost norma Euro 4 a nejpozději od té doby už jsou motory aut na palivo E10 připraveny. S palivem ale nemá problém ani drtivá většina motorů už od roku 2000.

Pokud si chcete být zcela jisti, můžete si kompatibilitu svého vozu s novým typem benzínu ověřit na stránkách www.e10info.eu, které provozuje asociace výrobců ekologického etanolu ePure. Přímo na webu lze zvolit značku automobilu nebo motocyklu a zobrazí se informace, od kdy lze palivo E10 do motorů dané značky tankovat, i případné výjimky.

Například při zvolení značky Škoda se dozvíme, že E10 můžeme tankovat do všech vozů značky, se dvěma výjimkami – ty se týkají vozů s motorem 1.3 OHV, vyrobených před rokem 1994, a potom modelu Felicia se stejným motorem mezi lety výroby 1994 a 2001. Při zvolení automobilky Ford se zase dozvíme, že E10 lze tankovat do všech vozidel prodávaných v Evropě od roku 1992, jedinou výjimkou je Mondeo s motorem 1.8 SCI, vyrobené mezi lety 2003 a 2007. Informaci o vhodném palivu najdeme také u všech modernějších automobilů u víčka palivové nádrže (typicky na vnitřní straně lakovaného krytu).

Co se ovšem stane, pokud palivo E10 natankujeme do staršího auta, případně do auta, které je přímo uvedeno mezi výjimkami? Etanol v palivu u těchto aut ničí gumové a plastové části a těsnění palivového systému, protože z nich vysává změkčovadla, a dále urychluje korozi některých částí, protože vytváří korozivní kyseliny. U mnoha motorů se ovšem dá kompatibilita vyřešit výměnou mnohdy velmi levných dílů – typicky těsnicích kroužků, hadic či přírub za novější typy. Na konkrétní řešení se lze doptat v servisech.

Vedle nekompatibility s některými staršími vozy má ale benzín E10 ještě jednu nespornou nevýhodu, a tou je horší skladovatelnost. Etanol, který je v benzínu obsažen ve vyšším poměru, je totiž mísitelný s vodou, která se kondenzuje v nádrži a absorbuje-li kritické množství vody, oddělí se od benzínu a vytvoří na dně nádrže (protože je těžší než benzín) vrstvu, na kterou auto samozřejmě nepojede. Tento problém se týká déle odstavovaných aut, typicky těch, která nejezdí v zimě – a tedy samozřejmě i motorek.

Co tedy tankovat pokud víte, že si váš vůz s palivem E10 nebude rozumět, případně budete auto odstavovat na dobu delší než dva měsíce? Nejjednodušším řešením jsou prémiová vysokooktanová paliva. Ano, i tato paliva budou v budoucnu označovaná jako E10 a třeba Verva 100 na čerpacích stanicích Orlen Benzina byla dokonce prvním palivem s označením E10, které se na našem trhu objevilo, jenže tato paliva coby biosložku neobsahují etanol, ale sloučeninu ETBE (ethyl tert-butyl ether). Ta se v palivech používá pro zvýšení oktanového čísla a zároveň má tu výhodu, že neváže vodu a nepoškozuje díly palivových systémů.

I kvůli ceně samotného ETBE je palivo samozřejmě dražší, ale při nižších nájezdech, které běžně mají starší a déle odstavovaná auta, se nejedná o masivní rozdíl. Mnoho veteránistů koneckonců prémiová paliva s aditivy tankuje dlouhodobě. Sekundárním a o něco levnějším řešením je potom přidávání vlastních aditiv. Konkrétně třeba společnost JLM vyrábí aditivum, které je přímo určeno pro použití paliva E10 ve starších vozech, ale i v malých motorech sekaček či motorových pil, omezuje korozivnost i separování vodou nasyceného etanolu od benzínu .