Každý motorista ví, že parkování u nákupních center a v podzemních parkovištích vyžaduje velkou pozornost. Jinak může velice snadno dojít drobné havárii nebo přinejmenším k poškození karoserie. Není divu, vyhrazená místa jsou pro dnešní auta malá. Klasická Škoda Octavia nebo třeba moderní elektromobily Tesla jsou zkrátka mnohem větší, než bývaly vozidla před více než deseti lety. Parkovací stání se přitom stále stavějí podle normy z roku 2011.

Rozměry parkovacích míst už nestačí. | Foto: Shutterstock.com

Už před dvanácti lety bylo zřejmé, že rozměry parkovacích stání neodpovídají potřebám pro snadné zaparkování. To platila ještě stará norma z osmdesátých let, která měla dvě šířky – 225 pro malá a 240 centimetrů pro velká osobní auta. V dávnějších dobách totiž například Škoda 120 zabrala bez zrcátek metr šedesát.

Jenže moderní auta mezitím značně narostla. Proto byla v roce 2011 norma určující rozměry parkovacích míst novelizována. Ta platí dodnes a konkrétně říká, že parkovací místo musí na šířku mít alespoň 2,5 metru. Kolmá stání pak alespoň 5 metrů na délku. Jenže automobily se za tu dobu zvětšily. Samozřejmě ne malé městské vozy. Ale ty, které jsou nejprodávanější a nejužívanější.

Podle údajů, které poskytli odborníci z inzertního auto-moto webu TipCars.com, auta v posledních letech narostla do šířky i délky o desítky centimetrů. To samozřejmě není samoúčelné.

„Moderní auta kvůli zvýšení bezpečnosti disponují výrazně většími deformačními zónami, silnějšími dveřmi nebo třeba výrazně rozšířenými sloupky,“ říká Marek Knieža, ředitel TipCars.com.

„Vždyť třeba současná a hodně rozšířená Škoda Octavia měřila v roce 2004 170 cm na šířku a 450 cm na délku. Dnes má přes 180 cm na šířku a téměř 470 cm na délku. To už kolem ní moc volného místa na parkovacím stání nezůstane, když se parkoviště stále stavějí podle normy z roku 2011,“ doplňuje Marek Knieža.

Po našich cestách přitom v současnosti jezdí i ještě rozměrnější automobily, než je „oktávka“. Podle dat z TipCars.com je třeba elektromobil Tesla Model Y dlouhý téměř 470 cm a se sklopenými zrcátky široký bezmála dva metry. Robustní SUV od BMW X7 měří 518 krát 200 cm, Škoda Superb 486 krát 186 cm, a tak bychom mohli pokračovat.

Dopravní odborníci z ČVUT přitom ve svých studiích zjistili, že ideální prostor před a za automobilem by měl být 50 cm a z boku pro snadné vystoupení z jedné strany alespoň 80 cm.

Co s tím? Nebude snadné normu opět novelizovat. Aut přibývá a rozhodnutí snižovat počty parkovacích míst rozšířením jednotlivých stání by asi nebylo přijato s nadšením. Navíc to mnohde technicky ani nejde. Problematikou potřebné šířky parkovacích míst se zabývá technická norma ČSN 73 6056.

Zdroj: TipCars.com

„Zdůrazněme ale, že tato norma stanovuje rozměry minimální, nic tedy nebrání tomu udělat parkovací místa větší či širší, pokud to dovolí okolní podmínky,“ říká Jan Lodl z České agentury pro standardizaci. Tato agentura organizuje zpracování textů technických norem, ale nerozhoduje, jestli je minimální šířka parkovacích míst dostatečná.

V současné době Česká agentura pro standardizaci neobdržela žádný podnět ke změně velikosti parkovacího místa ani podnět ke změně normy ČSN 73 6056, proto zatím není v plánu ji revidovat nebo měnit.

„Takový podnět ale může podat kdokoliv a kdykoliv. Musí jej však doplnit technickým a ekonomickým zdůvodněním. V případě normy ČSN 73 6056 by pravděpodobně změna vyžadovala souhlasné stanovisko Hasičského záchranného sboru, Ministerstva pro místní rozvoj ČR a Ministerstva dopravy ČR a pravděpodobně i dalších dotčených skupin, například IPR, zástupců developerů a dalších,“ dodal ještě Jan Lodl.