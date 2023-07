Existuje nespočet rad a z nich plynoucích článků, kterak jezdit úsporněji a kterak jezdit bezpečněji. Paradoxně má však většina těchto rad jednoho společného majitele – plynulost. Nejlepší řidič na silnici je ten, který jezdí plynule, nezrychluje zbrkle, nebrzdí na poslední chvíli a zběsile necuká volantem.

Odstup, jemné korekce řízení a čtení okolní situace. Být opravdu plynulým řidičem má několik náležitostí | Foto: Fotka od StockSnap z Pixabay

Plynulost při řízení vyplývá na jedné straně z jemnosti ovládání auta, na straně druhé potom ze čtení okolního provozu a předvídání. S první části lze jen horko těžko poradit skrze článek – jde o to odstranit některé řidičské zlozvyky a zacházet se všemi ovládacími prvky tak, aby byl každý pohyb citlivý, uvolněný, a zároveň v co nejmenším možném rozsahu.

Konkrétně v samotném řízení hodně pomůže také správné nastavení sedačky a správné držení volantu. Při běžné jízdě, kdy nejedeme zatáčkovitou trasou, chceme volant řídit jen jemnými korekcemi, vycházejícími ze zápěstí – protože řízení zápěstími je zároveň řízení malými svalovými skupinami, a je tedy přesnější a citlivější, než řízení celou paží. To je typické naopak pro situace, kdy řidič v sedačce „leží“ a volant drží jednou rukou z vrchu.

Cílem zkrátka je, aby vůz jel po silnici klidně, a aby byla minimalizována přetížení, která na něj působí. Takže jak už bylo řečeno – jemně na plyn, jemně na brzdy, jemně na volant. U manuálních převodovek je potom ideální naučit se citlivě vyvažovat plynový a spojkový pedál, aby auto při řazení necukalo, případně se i naučit přidáním plynu při podřazování dorovnávat otáčky motoru.

A pak je tady ta část týkající se plynulosti v provozu. Taky tady je potřeba spousta tréninku, ale pro začátek se dá řídit několika jednoduchými radami:

Nehoňte červená světla

Červené světlo znamená „zpomal“, a je jedno jestli svítí z brzdovek auta před námi, nebo na semaforu. Tak či tak si nijak nepomůžeme, když se budeme snažit být u svítících červených světel co nejdříve. Červená světla vždycky znamenají zvolnit, a tedy zprostředkovaně méně brzdit a méně zpomalovat. Červená světla na silnici se zkrátka nehoní.

Držte si odstup

Kdo má odstup, má i manévrovací prostor. Když pojedete nalepení na zadek auta před vámi, a to auto začne prudce brzdit, musíte prudce brzdit i vy. Když si necháte odstup, najednou máte víc času na přečtení situace a reakci. Najednou není třeba brzdit prudce, možná bude stačit sundat nohu z plynu a situace se vyřeší, než k ní dorazíte. Dodržováním odstupu můžete navíc omezit vznik „Fantomových kolon“, potažmo „stop and go vln“.

Pracujte s kinetickou energií vozu

Rada spjatá spíše s úsporností jízdy, ale mějme na paměti, že v praxi a v běžném provozu je úsporná jízda a plynulá jízda v zásadě totéž. A naučit se správně pracovat s kinetickou energií vozu je jedním ze základních předpokladů. Jedete z mírného kopce? Možná byste nemuseli pořád stát na plynu, kdybyste vyřadili. Stejně tak se vám snáze bude udržovat stabilní rychlost, když si z prudšího kopce naopak podřadíte, abyste nemuseli neustále skákat po brzdě.

Myslete dopředu

Zlaté pravidlo, které je poplatné pro všechny řidiče, od těch co ještě neopustili autoškolu, až po ty, co řídí limuzínu s VIP osobami na zadních sedadlech. Vždycky myslete dostatečně dopředu, čtěte silnici i provoz daleko před autem, předpokládejte chyby ostatních řidičů a vyhodnocujte, jak se situacemi okolo sebe naložíte. Pouze když tyto schopnosti, spolu se schopností mistrného ovládání svého vozu, opravdu špičkově ovládnete, můžete být dobrým, skutečně plynule jezdícím řidičem.