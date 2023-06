Elektromobilů na silnicích v České republice stále přibývá. I když mohou tyto vozy jezdit na běžných pneumatikách, výrobci plášťů rozšiřují nabídku svých produktů zaměřených přímo na ně. V čem se liší pneumatiky na elektromobily oproti gumám na auta se spalovacími motory? Pojďme se podívat na základní rozdíly.

Výrobci nabízejí speciální pneumatiky pro elektromobily | Foto: Pirelli

Výrobci pneumatik nabízejí na našem trhu pláště určené speciálně pro elektromobily. Přestože auta se spalovacími motory a vozy na elektřinu vypadají podobně, při výběru pneumatik byste měli myslet na to, že elektromobily kladou na pneumatiky mnohem vyšší provozní nároky.

Vybavíte-li svůj elektromobil speciálními pneumatikami, můžete podle výrobců počítat s vyšším dojezdem, vysokou přilnavostí, tišším provozem uvnitř auta a vyšší bezpečností.

Důležitý je valivý odpor pneumatiky. Pneumatiky musí klást co nejmenší odpor třením a zaručit ektromobilům dojezd na jedno nabití co nejdále. Aby tyto pneumatiky nedělaly problémy při zrychlování, brzdění a v zatáčkách, volí výrobci pneumatik tvrdší složení směsi v takovém poměru, aby to výrazně nezhoršilo jízdní vlastnosti vozu. Pneumatiky pro elektroauta mívají často větší průměr a jsou užší.

Dalším důležitým faktorem je hmotnost elektromobilu, který je v porovnání s podobně velkým autem se spalovacím motorem výrazně těžší – třeba o několik set kilogramů. Může za to těžká baterie vozu. Pneumatiky na elektromobil si musí s váhovým rozdílem lépe poradit, výrobci je proto vybavují zesílenou bočnicí, která zabraňuje deformaci kola a jeho přehřívání.

Nezapomínejme také na točivý moment elektromobilu. Vzhledem k tomu, že elektromobil může výrazně zrychlit, pneumatiky tím mohou být více namáhány a mohou trpět. Právě točivý moment v kombinaci s vysokou hmotností vozu kladou na pneumatiky vysoké nároky, pneumatiky proto musejí být mimořádně odolné.

Výrobci pneumatik pro elektromobily myslí také na hlučnost plášťů. Elektromobily jsou na rozdíl od vozů se spalovacími motory tiché, výrobci pneumatik proto nezapomínají také na tento faktor, aby pláště vydávaly při jízdě co nejméně hluku a řidiče uvnitř vozu nerušily.