Pokud nemají řidiči vozidlo vybavené snímači tlaku v pneumatikách, na pravidelnou kontrolu tohoto parametru u svých aut často zapomínají. Špatně nahuštěné pláště kol přitom snižují bezpečnost jízdy a pneumatiky se rychleji opotřebovávají. Pojďme se podívat, jak často tlak v kolech auta kontrolovat a čemu věnovat pozornost.

Tabulku s hodnotami tlaku v pneumatikách najdete často na víčku palivové nádrže vozu. | Foto: Deník/Radim Šlezingr

Správný tlak v pneumatikách auta je důležitý. U většiny osobních vozů se při standardních podmínkách jízdy pohybuje kolem 2,3 baru. Záleží také na tom, jak je vůz zatížený posádkou a nákladem, proto výrobci doporučují pro tyto situace různé hodnoty.

Řidiči tyto údaje najdou nejčastěji na vnitřní straně víčka palivové nádrže, na dveřích vozu, na karoserii nebo v uživatelské příručce auta. Jednoduchá tabulka s hodnotami tlaku v pneumatikách doporučuje, jak mají být pláště nafoukány při běžné zátěži vozu, nebo když je auto plně zatíženo posádkou a nákladem například při cestě na dovolenou, kdy se pneumatika může při výšší zátěži vozu chovat jako podhuštěná.

Jak nahustit pneumatiky u auta, můžete zhlédnout ve videu:

Hodnota tlaku v pneumatikách na přední i zadní nápravě se odvíjí právě od zatížení vozu a jeho konstrukce. Na internetu lze dohledat také tabulky doporučeného tlaku pro jednotlivé výrobce vozů a jejich modelové řady. Nové vozy jsou povinně vybaveny snímači tlaku v pneumatikách, takže tyto hodnoty vidí řidič v palubním počítači. Ale jak je to u starších vozů, které tyto senzory nemají?

V ideálním případě by měl řidič zkontrolovat tlak v pláštích každých čtrnáct dnů, případně při každém doplnění paliva. To je ale pracné, takže to dělá asi málokdo. Někteří řidiči kontrolují tlak v pneumatikách dokonce jen vizuálně, jestli pneumatika není podhuštěná. Pokud budete kontrolovat tlak jednou měsíčně pomocí kompresoru na čerpací stanici, případně před každou delší jízdou, můžete být klidní.

Kontrolu tlaku nepodceňujte, protože se může i v kratším časovém období měnit. Za mírný únik vzduchu často může třeba špatně těsnící ventilek, mikroskopické trhlinky v pneumatice nebo stáří a mechanické poškození disku kola. Často se s těchto důvodů stává, že „zlobí“ jen jedna pneumatika ze čtyř. V takovém případě je dobré navštívit pneuservis, kde příčinu umí odhalit.

Pokud budete jezdit na podhuštěných pneumatikách, snížíte tak bezpečnost jízdy. Pneumatika s nedostatečným tlakem se bortí do stran a má horší přilnavost k vozovce, protože je nerovnoměrně zatížená a bočnice tím trpí. Pocítit to můžete třeba v zatáčkách, kde auto nebude dobře „sedět“, prodlužuje se také brzdná dráha a zvyšuje se riziko aquaplaningu.

Podhuštěná pneumatika se také nerovnoměrně opotřebovává po stranách, tedy na vnějších částech pláště. Poznáte to podle sjetého vzorku na krajích pneumatiky, způsobeného nesprávných rozložením váhy v místě jejího kontaktu s vozovkou. Naopak u přehuštěné pneumatiky budete mít více opotřebovaný „vyboulený“ střed pláště. I v tomto případě se pneumatika rychlejí sjíždí a zhoršují se podmínky jízdy, protože plášť ztrácí svou jízdní stabilitu.