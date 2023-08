Patříte mezi řidiče, kteří ve své garáži skladují druhou sadu letních/zimních pneumatik? Správným uskladněním můžete životnost plášťů prodloužit. Pojďme si připomenout, jakou péči pneumatikám věnovat a na co byste neměli při jejich domácím uskladnění zapomínat.

Ilustrační foto | Foto: Deník: Radek R. Kaša

Většina řidičů mění pneumatiky na svém voze dvakrát do roka. Na jaře obouvají letní pneumatiky, na podzim pak ty se zimním vzorem. Pláště na svém voze si můžete vyměnit sami, nebo si tuto službu můžete objednat v pneuservisu. Druhou sadu pneumatik pak čeká uskladnění, často doma v garáži, nebo ve sklepě.

Před uskladněním věnujte pneumatikám nezbytnou péči. Pneumatiky byste měli skladovat čisté – zbavené bláta, mastných skvrn a kamínků zachycených ve vzorku pláště. K jejich údržbě vám bude stačit kartáč a voda, případně můžete použít tlakovou trysku. V ideálním případě si pořiďte také čistící prostředek na pneumatiky. Kamínky můžete z pláště odstranit třeba šroubovákem.

Jak uskladnit pneumatiky, uvidíte ve videu:

Zdroj: Youtube

Ještě před tím, než pneumatiky uskladníte, nechejte je důkladně osušit. Skladovaná pneumatika by neměla přijít do styku s produkty ropného původu. Tyto látky - jako oleje, mazadla nebo pohonné hmoty - zbavují pneumatiky jejich elastických vlastností. Praktické je označit si pneumatiky podle jejich posledního umístění na autě (levá přední, pravá zadní atd.).

Při výběru místa jejich uskladnění dbejte na to, aby bylo suché, chladné a bez přímých slunečních paprsků, protože UV záření snižuje životnost gumové směsi. Na to je ideální právě garáž nebo sklep. Doporučná teplota pro skladování pneumatik je okolo 15 °C. Kvůli stabilnějšímu prostředí můžete pneumatiky zabalit do speciálních pytlů.

Rozdíl je v tom, jestli budete skladovat pneumatiky i s ráfky, nebo bez nich. V prvním případě nejsou natolik náchylné na deformaci. Můžete je proto v garáži třeba zavěsit.

Další možností je skladovat je položené na sobě. Pro tyto účely jsou na trhu také speciální stojany na uskladnění pneumatik. Můžeme ji popsat jako svislou tyč se zarážkami, na kterou jednotlivé pneumatiky s disky naplocho nasadíte a zajistíte u středů ráfků tak, aby se navzájem nedotýkaly.

Samostatné pneumatiky bez ráfků se doporučuje skladovat nastojato na běhounu. Použít můžete na trhu nabízené speciální regály. V ideálním případě byste měli pláště zhruba jednou za dva týdny pootočit, aby se dlouhodobým stáním v jedné poloze nedeformovaly. Z toho důvodů také není vhodné takové pneumatiky zavěšovat. Nedoporučuje se ani skladovat je naležato na sobě, protože se tlakem pneumatiky deformují a mohou popraskat.