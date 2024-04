Duben je měsíc přezouvání pneumatik. Skončila zima a s posledním březnovým dnem také povinnost mít na autě zimní pláště. Zatímco někteří řidiči míří kvůli výměně pneumatik do pneuservisů, jiní si je mění doma v garáži svépomocí. I když ušetří na službách pneuservisů, vyhráno zdaleka nemají, pokud to neudělají správně.

Vyměnit pneumatiky na svém autě dokáže každý zručný řidič. Pokud k tomu má potřebné nářadí, sadu druhých „obutých“ pneumatik na discích a ví, jak na to, neměl by to být velký problém.

Jenže i když ušetří za služby pneuservisu, přezouvání pneumatik svépomocí není ideální řešení. Zapomenout totiž musí na důležité vyvážení kol, které patří mezi základní služby každého pneuservisu.

Proč vyvažovat kola

Proč by se měla kola na autě pravidelně vyvažovat? Podle webu pneuboss.cz nerovnováha pneumatik často vzniká ve chvíli, kdy dojde k odpadnutí starého závaží, při velkém znečištění kol, nebo při nerovnoměrně sjetých pneumatikách.

Nerovnoměrné opotřebení může být způsobeno zejména individuálním stylem řízení, jako je náhlé brzdění nebo rychlé vybírání zatáček. Tedy celkově agresivní styl řízení přispívá k různé míře opotřebení drážek a žeber běhounu pneumatiky.

Jak přezout sadu kol svépomocí:

Nerovnováha kol se pak projevuje vibrujícím volantem, nižší plynulostí jízdy, menším kontaktem pneumatiky s povrchem vozovky, kdy auto takzvaně plave, a delší brzdnou dráhou. Pracovníci pneuservisů dokážou nerovnováhu vyřešit tak, že na ráfek přidají závaží a tím kolo vyváží. Vzorek se pak při správném vyvážení bude sjíždět rovnoměrně a předejdete dalším možným poruchám. Vyvážení kol by se mělo provádět alespoň jednou ročně.

Aby nedocházelo k nadměrnému opotřebování pneumatik, je dobré prohazovat při každé výměně pozice pneumatik – přední za zadní, protože pneumatiky se opotřebovávají různě kvůli jinému zatížení dané části vozu.

Jak na výměnu pneumatik

Pokud se i přesto rozhodnete vyměnit si pneumatiky na autě sami, tady jsou naše rady, jak postupovat. K základnímu vybavení budete potřebovat automobilový zvedák, klíč na kola, rukavice, klíny pod pneumatiky a drátěný kartáč, kterým odstraníte nečistoty a korozi ze spojovací části kola a nápravy.

Ještě předtím, než se do výměny kol pustíte, nezapomeňte auto zajistit založením kol z obou stran klínem. Je to velmi důležité, protože vozidlo může na zvedáku změnit své těžiště a spadnout z něj. K zajištění auta použijte také ruční brzdu a zařaďte první rychlostní stupeň (u aut s automatickou převodovkou přepněte do polohy parkování), aby se vozidlo co nejvíce „znehybnilo“.

Při výměně pneumatik v první řadě zkontrolujte správnou rotaci pneumatiky. Poznáte ji podle šipky na plášti, musí být ve směru jízdy vpřed. Na některých pneumatikách jsou nápisy Inside/Outside. V takovém případě musí být nápis Outside na vnější straně pneumatiky.

Zvedák vám pomůže

Zvedák umístěte do místa k tomu určenému. Ještě předtím lehce povolte šrouby, protože až bude pneumatika zvednutá, mohla by se při povolování zatuhlých šroubů protáčet. Potom auto zvedněte tak, aby se pneumatika nedotýkala země. K tomu stačí několik centimetrů nad zemí.

Jakmile povolíte šrouby a sundáte kolo, nezapomeňte drátěným kartáčem odstranit korozi a nečistoty z náboje kola. Tuto chvíli můžete využít také k vizuální kontrole brzdových destiček.

Až nasadíte nový disk s pneumatikou, zajistěte kolo šrouby. Nejdříve je utáhněte ručně, potom klíčem do kříže. V ideálním případě byste měli použít momentový klíč. Ten umí kola dotáhnou na požadovaný moment (jeho hodnotu najdete v manuálu nebo na internetu). Pokud ho nemáte, postupujte s citem, abyste šroub nestrhli.

Jakmile auto spustíte ze zvedáku na zem, je potřeba všechny šrouby znovu zkontrolovat a dotáhnout. Kontrolu jejich správného dotažení byste měli provést také po ujetí několika prvních kilometrů.

Pokud kolo nebude správně dotažené, mohou se šrouby uvolnit, a je na problém zaděláno. Při delším stání pneumatik v garáži v nich pravděpodobně klesne tlak, takže je nezapomeňte před sezonou znovu dofoukat.