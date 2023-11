První listopadový den je tady! Toto datum je pro motoristy důležité. S ním totiž přichází povinnost používat na autě zimní pneumatiky. Ale pokud zatím přezuto nemáte, nic dramatického se neděje. Neznamená to automaticky, že s autem na silnici vyjet nesmíte.

Ilustrační foto: Přezouvání pneumatik | Foto: Deník/Magda Vránová

Letošní teplý podzim hraje do not řidičům, kteří zatím na svém autě pneumatiky nepřezuli. Přestože prvním listopadovým dnem začíná platit povinnost používání zimních pneumatik, pro řidiče je důležité aktuální počasí. Pojďme si připomenout, co říká zákon.

Podle Zákona o provozu na pozemních komunikacích musí mít řidič na svém voze obuté zimní pneumatiky v době od 1. listopadu do 31. března, a to v případě, že se na pozemní komunikaci nachází souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza. A také v případě, že lze vzhledem k povětrnostním podmínkám předpokládat, že se na silnicích během jízdy může vyskytovat souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza.

Jaké zimní pneumatiky vybrat? Nechejte se inspirovat ve videu:

Zdroj: Youtube

V praxi to znamená, že pokud jsou povětrnostní podmínky příznivé, můžete jezdit dále na letních pneumatikách i po prvním listopadovém dni a pokuta vám nehrozí. S trochou štěstí i hodně dlouho. Problém může nastat ve chvíli, kdy se prudce ochladí, nasněží nebo silnice namrznou.

V posledních letech jsme si na teplé zimy s minimálními sněhovými srážkami zvykli. Sváteční řidiči proto mohou klidně přežít celou (případně teplou) zimu na letních pneumatikách. Když nasněží, prostě s autem nevyjedou. Horší to budou mít řidiči, kteří používají auto denně například k práci. Přezutí na zimní pneumatiky pro ně bude sázka na jistotu a rozmary počasí je nepřekvapí. A nejde jen o sníh nebo led. Zimní pneumatiky podávají nejlepší výkon při teplotách pod 7 °C. Na rozdíl od letních mají větší podíl přírodního kaučuku a díky tomu v chladném počasí zůstávají pružné.

Nový test zimních pneu: Barumky překvapily výdrží i slušnou jízdou na sněhu

„Bez zimních pneumatik bych se neobešel, letos už je na svém autě mám. Přezouvám je zavčas, většinou před 1. listopadem, ale záleží na počasí. Bydlím totiž na vesnici v kopcovitém terénu, kde bývá více sněhu než v nížinách, takže to dělám kvůli své bezpečnosti. Nechci čekat na chvíli, kdy se ráno probudím, venku bude sníh a já s autem na letních gumách ani nevyjedu od domu,“ uvedl řidič Jaromír Jaroš z Heřmanic u Oder. Auto používá každý den pro svou advokátní praxi.

Pokud se na výměnu pneumatik chystáte i vy, počítejte v těchto dnech i s několikatýdenními čekacími dobami v pneuservisech, které jsou zavaleny objednávkami. Hezky každoroční chování zákazníků shrnul Filip Ondrejo, který provozuje pneuservis v Brance u Opavy. „Jsou tři skupiny zákazníků. Ta první řeší výměnu pneumatik zavčas. Druhá čeká na termín 1. listopadu a chce pneumatiky přezouvat kolem tohoto data. A ta poslední, to jsou řidiči, kteří čekají na sníh.“

Zimní pneumatiky po celý rok: odborníci jejich „dojíždění“ nedoporučují

V námi oslovených pneuservisech napříč celou Českou republikou se ceny za přezutí letos pohybují od šesti set korun do tisícovky za běžné rozměry kol. V jednotlivých provozovnách se ceny liší a existují výjimky, proto je vhodné si ceny v konkrétním pneuservise zjistit předem telefonicky nebo na internetu. Záleží také na službě, kterou budete požadovat. Rozdíl je třeba v tom jestli měníte pouze pláště a používáte jedny disky, v takovém případe si připlatíte třeba dvě stovky.