Doba přezouvání zimních pneumatik na letní přichází. Pneuservisy v celé České republice očekávají v nejbližších dnech a týdnech výrazný nárůst zájmu zákazníků. Kolik letos zaplatíme za výměnu plašťů na svém voze a vyplatí se svěřit tuto práci odborníkům?

Začíná sezona přezouvání na letní pneumatiky. | Foto: Foto: archiv

Zákon o provozu na pozemních komunikacích ukládá povinnost mít na motorovém vozidle obuté zimní pneumatiky v době od 1. listopadu do 31. března. Použití zimních pneumatik je nutné podle legislativy v případě, že se na pozemní komunikaci nachází souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza. A také v případě, že lze vzhledem k povětrnostním podmínkám předpokládat, že se na pozemní komunikaci během jízdy může vyskytovat souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza.

Zimní pneumatiky tedy musíte mít na svém voze v tomto období, když je venku sníh či led a také v případě, že podle předpovědi bude sněžit. Pokud jsou v zimě příznivé teploty a silnice jsou bez sněhu, námrazy a ledu, pokutu nedostanete. A ještě na doplnění… V některých oblastech České republiky budete potřebovat zimní přezutí po celý rok bez ohledu na počasí. Jde zejména o horské oblasti, kde silnice mohou být označeny značkou Zimní výbava. Takových cedulí najdeme u nás přes sto.

Jak vyměnit kolo na autě uvidíte v tomoto videu:

Zdroj: Youtube



Kdy je vhodná doba na výměnu zimních pneumatik za letní? Na to neexistuje jednoznačná odpověď. Podle legislativy je to možné už po 31. březnu. Opatrnější řidiči v rámci své bezpečnosti ještě ale několik dnů počkají pro případ, že by v dubnu mohlo nasněžit.

Naopak někteří řidiči s obutím zimních pneumatik na podzim otálejí do poslední chvíle, protože nechtějí zimní pneumatiky „sjíždět“. To stejné platí i na jaře, kdy s výměnou pneumatik na letní spěchají. Podle rad odborníků je ideální doba pro použití zimních pneumatik, když teplota vzduchu klesne na delší dobu pod +7 °C.

Kolik letos zaplatíme?

Vydále-li se do pneuservisu už 1. dubna, počítejte s tím, že si za přezutí pneumatik letos připlatíte. Ceny v jednotlivých pneuservisech se liší. Zatímco ještě loni jste mohli nejčastěji pořídit výměnu už obutých kol včetně demontáže, montáže a vyvážení do pětistovky, letos počítejte s cenou od šesti set korun.

V případě, že měníte pouze pláště a používáte jedny disky, připlatíte si další dvě stovky. Podle oslovených pneuservisů záleží také na tom, máte-li disky plechové nebo alu ráfky, u kterých se může celková cena výměny všech kol zvednout ještě o stokoruny. V některých pneuservisech se poplatek za výměnu odvíjí také od velikosti ráfku. Proto je dobré si cenu v konkrétním pneuservisu předem zjistit.

Elektronické dálniční známky: kde je můžete koupit a ověřit jejich platnost

Měníme pneumatiky sami

Někteří řidiči chtějí ušetřit a sady pneumatik s disky si mění doma sami. Co k tomu potřebují? Hever, klíč na kola a v ideálním případě momentový klíč, který zajistí dokonalé utažení šroubů kola. Jak v takovém případě doma postupovat?

Odborníci v autoškolách upozorňují, že je nutné auto zajistit založením kola z obou stran klínem. Pak klíčem povolte šrouby z kola. Zvedák umístěte pod zvedací body vašeho auta. Jejich umístění najdete v manuálu nebo na internetu. V případě že se zvedák nachází na nezpevněné ploše, podložte jej rovnou a pevnou deskou, abyste zajistili jeho stabilitu a auto se i se zvedákem nezhroutilo.

Když potřebujete dolít olej: jak poznáte, že ho je málo a jaký dolít na cestách

Pak už stačí povolit šrouby, sundat kolo a nasadit nový disk s pneumatikou. Šrouby dotáhněte nejdříve ručně, potom klíčem do kříže. Stejně postupujte u všech kol. Odborníci doporučují následně použít pro úplné dotažení šroubů momentový klíč, který kola dotáhne na požadovaný moment (jeho hodnotu najdete v manuálu nebo na internetu).

Po první jízdě znovu zkontrolujte dotažení kol klíčem. I když v tomto případě ušetříte za návštěvu pneuservisu, neměli byste zapomínat na to, že důležité je také správné vyvážení kol, což sami doma doma v garáži běžně nezvládnete.