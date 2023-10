Dokud teploty neklesají pod nulu a aspoň občas vysvitne slunce, není důvod ukládat motorku či skútr do garáže k zimnímu spánku. Více opatrnosti je však na místě. Jaké potíže vás mohou potkat během podzimních projížděk?

Když se podzim vydaří, jde o čas motorkářům zaslíbený. Silnice už nejsou zaplněné výletníky a cyklisty, slunce se vás nesnaží uvařit v kombinéze zaživa a příroda předvádí paletu barev, z níž přechází zrak. To všechno si můžete užívat plnými doušky, pokud si dáte pozor na pár typických podzimních nástrah.

Na gumy se nespoléhejte

První a nejzásadnější věc, s níž musíte v souvislosti s klesajícími teplotami počítat, je horší přilnavost pneumatik. Zimní gumy zákon motorkářům nepředepisuje, a kdybyste po nich přesto zatoužili, budete mít nejspíš problém je sehnat. Na trhu je najdete většinou pouze v provedení pro skútry, většina motorkářů tak zůstane odkázána na pryže letní. Jejich vlastnosti se přirozeně v chladném počasí zhoršují, což se projeví zejména na délce brzdné dráhy.

Myslete na to a udržujte si větší odstup od auta, které jede před vámi. Vhodné provozní teploty gumy dosáhnou výrazně později než během letních dnů, nebo také nikdy. V každém případě je vhodné ubrat a využít podzimních vyjížděk spíš ke kochání se přírodou než k lámání rychlostních rekordů.

Slunce - krásné i zrádné

S koncem léta se začnou krátit dny a než se nadějete, musíte pečlivě plánovat, kam vyrazíte, pokud se nechcete vracet domů za tmy. Noční jízdu sice mnoho jezdců zvládá bez problémů, jiné však tma nepříjemně zaskočí.

Ani bílý den není zcela bez problému. Slunce už nestoupá na své každodenní pouti tak vysoko na oblohu a těsně nad obzorem svítí při jízdě přímo do očí. Jestliže vám během léta procházelo jezdit s poškrábaným nebo špinavým plexištítkem, nízké slunce každou nedokonalost desetkrát zdůrazní, a když vyjedete ze stínu do prudké sluneční záře, budete během vteřiny úplně slepí. Pokud se k takovým podmínkám přidá ještě mokrá silnice, od níž se paprsky odráží, je neštěstí doslova na dosah ruky.

Co s tím? Vyčistěte si plexi a použijte sluneční clonu. Hraběcí rada na závěr - máte-li možnost, naplánujte si trasu tak, abyste měli slunce v zádech.

Nepřítel jménem chlad

Že je dobré se při nižších teplotách více obléknout, asi dojde každému. Ne každému ale dojde, jak moc. Vítr, který při jízdě vzniká, stlačuje pocitovou teplotu na výrazně nižší hodnotu, než jakou vidíte na teploměru. V meteorologických tabulkách si snadno najdete, že rychlost větru 15 metrů za vteřinu udělá z deseti stupňů pět. Taková rychlost větru přitom zhruba odpovídá rychlosti jízdy 50 kilometrů v hodině.

Na motorce je třeba zajistit teplo v první řadě rukám. Těmi totiž ovládáte všechny zásadní funkce stroje, a když v nich ztratíte cit, ztratíte i možnost ovládání. Teplé rukavice jsou základ (můžou být i vyhřívané), hodně udělají i větrné štítky na řidítka.

Rukama to ale nekončí. Na motorce řídíte celým tělem, které tím pádem nesmí být ztuhlé nebo v křeči. A přesně takové bude, pokud se do vás zakousne chlad. Takže natáhněte vlněné podvlíkačky, navrch klidně nepromok, přestože právě neprší (funguje i proti větru a zabrání foukání do škvír, které vám ve výstroji zůstaly). Na skútru vám skvělou službu udělá speciální deka, kterou si hodíte přes nohy. Pokud váháte, přidejte vrstev spíš víc než míň. O motorkářích, kteří v říjnu trpí vedrem, člověk moc často neslyší.

Mlha, vlhko a zvěř

Nejen počasí, ale i stav silnic má svá podzimní specifika. Například neplatí, že když neprší, je vozovka suchá. V nízkých teplotách se zejména v lese, kam se nedostanou sluneční paprsky, na asfaltu vysráží tolik vlhkosti, že to vypadá jako po lijáku. Po ránu se o totéž postarají mlhy, které jsou v kombinaci s přízemními mrazíky nebezpečnou pastí.

Ze stromů opadává nejen listí, které na silnici dokáže klouzat jako ledovka, ale třeba i jablka a další plody nebo větve shozené silným větrem. Svou trochou do mlýna přispějí i zemědělci, kteří během podzimních prací nanesou na silnici hroudy hlíny. A aby toho nebylo málo, na podzim vzrůstá i aktivita lesní zvěře, nečekané setkání se srnkou je ted pravděpodobnější než během léta.

S těmito nástrahami si neporadíte jinak než tím, že zvýšíte obezřetnost - a snížíte rychlost. Pokud vás jelen nebo nadílka bahna překvapí těsně za zatáčkou, nestihnete ani zaklít.