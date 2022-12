Kdy nepoužívat tempomat a jak zvládnout smyk? Myslete na bezpečnou jízdu v zimě

Špatná viditelnost, silnice pokryté blátem, tlejícím listím, občas namrzlé nebo pokryté sněhem. To jsou podmínky, se kterými se od listopadu do března alespoň občas setká každý řidič. Na co by byste si měli dát během zimního ježdění pozor, přibližuje přední český odborník na bezpečnou jízdu Jiří Patera.

V zimě je nutné jezdit plynule a s dostatečným odstupem od vpředu jedoucích vozů. | Foto: Toyota