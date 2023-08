Tunely usnadňují jízdu městem i obtížnou, například horskou krajinou. Během letního cestování potkáte i mnohakilometrové podzemní koridory. Jízda jimi je bezpečná, přesto však v některých ohledech specifická. Dodržování předpisů se zde obzvláště vyplatí.

Foto: Unsplash.com

Pokud jde o množství dopravních nehod, tunely nad ostatními místy nijak nevyčnívají. Jestliže zde však k nehodě dojde, často jsou její následky závažnější - ať už jde o škody na zdraví a majetku, nebo způsobenou dopravní kalamitu. Stísněné prostředí a chybějící únikové zóny nechávají jen minimální prostor pro řidičskou chybu, ztížený je také příjezd záchranných složek. Víte, jak si v tunelu počínat, abyste bezpečně projeli?

Rychlost a plynulost

Možná mezi ně nepatříte, vězte však, že existuje značné množství řidičů, jimž uzavřené prostory působí zvýšený stres. Podle průzkumů trpí zhruba pětina řidičů při jízdě tunelem pocitem úzkosti, u žen je číslo ještě vyšší. Tito řidiči zde většinou jedou pomaleji, v některých situacích naopak zmatkují a chovají se nepředvídatelně. Přidáte-li k tomu zmíněnou absenci únikových zón a horší viditelnost, máte dost pádných důvodů, proč dodržovat stanovenou rychlost, byť by se vám zdála zbytečně nízká. Rychlostní omezení může mít rovněž důvod, k němuž teprve dorazíte - například stojící kolonu za zatáčkou.

Couvání, parkování, odbočení... Znáte pravidla pro jízdu v jednosměrce?

Pro co největší plynulost dbejte na to, abyste dodržovali dostatečnou vzdálenost od vozidel jedoucích před vámi. Platí pravidlo vzájemného odstupu o délce odpovídající dvěma vteřinám jízdy a v tunelech je jeho uplatňování ještě důležitější. Všímejte si také značení, které upozorňuje na uzavření některého z pruhů. Pokud nad pruhem nesvítí zelená šipka, ale červený kříž, co nejrychleji ho opusťte. V uzavřeném pruhu možná stojí porouchané vozidlo, probíhá tu údržba, nebo došlo k dopravní nehodě.

Kritické pasáže

Drtivá většina dopravních nehod se v tunelu stává v místě vjezdu a výjezdu. Důvod vás nejspíš okamžitě napadne - právě zde dochází k dramatické změně viditelnosti. Vjedete-li z plného slunce do přítmí tunelu, očím trvá několik vteřin, než si na nové podmínky zvyknou. V tu chvíli stačí malá anomálie - například ostavené vozidlo nebo auto z vedlejšího pruhu, jehož řidič se rozhodl zařadit těsně před vás… A neštěstí je hotovo. Při výjezdu z tunelu je pak řidič na okamžik zcela oslněn, kromě slunce ho může překvapit třeba i prudký liják.

Již před tunelem je proto dobré mít dobržděno na rychlost, jež je v něm povolena, a od věci není ani kontrola osvětlení vozidla. Pokud vaše auto neumí automatické přepínání z denního svícení na potkávací světla, proveďte to včas sami. Ostatně i u vozidel s automatickým přepínáním světel je na místě letmá kontrola, že se tak stalo. V přítmí tunelu světla denního osvětlení nepostačí, navíc pravidla silničního provozu přímo vyžadují použití světel potkávacích.

Nejen policista, ale také lékař... Kdo může řidičům kontrolovat alkohol?

Dalším kritickým úsekem je část silnice, která je v tunelu položena nejníže. Proč zrovna tady hrozí nebezpečí? „V dlouhých tunelech se jedná o místo, kde auta jedou vlivem klesání nejrychleji,” vysvětluje dopravní expert Roman Budský z Platformy VIZE 0. „S vysokou rychlostí a v úzkém prostoru pak stačí malá komplikace, a dojde nehodě. Například vzájemné předjíždění kamionů s těsným vzájemným odstupem může být při vyšších rychlostech velmi nebezpečné.“

Na otáčení zapomeňte

Existují úkony, které jsou při jízdě v tunelu za všech okolností zakázány - a to bezdůvodné zastavování, otáčení a couvání. Pokud musíte zastavit například za nehybnou kolonou, pamatujte na vytvoření záchranářské uličky. Od vozidla před sebou si ponechejte dostatečný odstup a včas zapněte varovné blikače, abyste dali signál dojíždějícím vozidlům. Stojíte-li v tunelu z důvodu dopravní zácpy, nikdy nevycházejte z auta ven.

S palubní kamerou na dovolenou autem. Kde ji vypnout a kde rovnou schovat?

Co když přijde problém?

I v tunelu může nastat situace, kdy se vám auto porouchá a musíte zastavit. „V první řadě pečlivě zvažte, zda opravdu musíte porouchaný vůz odstavit v tunelu,” upozorňuje Roman Budský. „Pokud je to jen trochu možné, snažte se tunelem projet a zastavit až na vhodném místě za ním, ideálně mimo dálnici.“

Jestliže musíte zastavit neprodleně, odstavte auto co nejvíce stranou, pokud možno do odstavného pruhu, vypněte motor a nechte puštěné varovné blikače. Než vystoupíte, oblékněte si reflexní vestu, a problém ihned ohlašte - nejlépe prostřednictvím nouzového telefonu v tunelu, případně mobilem na číslo 158 (v zahraničí pak 112). Než se dostaví pomoc, řiďte se pokyny dispečerů tunelu.