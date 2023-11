Dlouhé čekací lhůty v servisech jsou evergreenem jarního období. Vyhnete se jim, pokud běžný servis na svém stroji provedete už teď. Co všechno je na motorce třeba zkontrolovat, nám poradil zkušený motomechanik.

Leccos z údržby a servisu zvládnete sami doma, návštěva odborníků je však lepší zárukou, že nic neopomenete. | Foto: Viola Procházková

V sedle motocyklu už se venku prohánějí jen ti nejotrlejší, ostatní uložili milovaný stroj do garáže k zimnímu spánku a těší se na novou sezónu. Přitom právě teď je nejlepší čas dopřát motorce péči v podobě servisní prohlídky s kontrolou všech důležitých částí. Na jaře budou servisy praskat ve švech a dost možná kvůli tomu zbytečně prošvihnete první hezké dny k projížďce. Zároveň z hlediska významu není velký rozdíl, jestli prohlídku provedete těsně před nasednutím, nebo už teď na podzim - samozřejmě za předpokladu, že motorku parkujete v garáži, kde nemrzne. Když se do servisu objednáte teď, můžete na jaře jen dofouknout kola a jet.

V čem běžný posezónní servis spočívá? Na to jsem se zeptala Martina Jarkovského ze servisu Motomechanik.cz v pražském Suchdole, a to přímo nad motorkou, konkrétně Hondou CB125F.

Kontrola provozních kapalin

O výměně oleje a filtrů se vedou plamenné spory - dodržet roční interval, nebo předepsané kilometry? Podle Martina Jarkovského je pravda někde uprostřed. Najedete-li za sezónu tisíc kilometrů, lze interval lehce prodloužit, životnost oleje to umožňuje. Na druhou stranu výměnou nikdy nic nezkazíte a stroj takovou péči ocení. Čekat na jaro není třeba. „Oleji se za pár měsíců nic nestane a jiný důvod odkladu nevidím,” podotýká motomechanik.

Zhoršená viditelnost: na podzim jde na cestách chodcům a cyklistům o život

V rámci prohlídky se kromě hladiny oleje kontroluje hladina brzdové a také chladicí kapaliny, pokud je motorka chlazena vodou. „Je dobré prověřit i kvalitu chladící kapaliny, jestli je stále odolná proti mrazu. To se dá provést celkem rychle refraktometrem," říká Martin Jarkovský. „Nezapomínejte, že výměna chladící kapaliny je předepsána výrobcem i z toho důvodu, aby v chladícím systému nevznikala koroze zapříčiněna starou kapalinou."

Brzdová soustava

U kotoučových brzd je nutné zhodnotit sílu kotouče a samozřejmě opotřebení brzdových destiček. Jejich stav můžete zhodnotit pohledem shora nebo zepředu, u některých motorek je třeba odmontovat kryt třmenu. Destičky bývají vybaveny zářezy indukující hranici opotřebení, v opačném případě je vyměňte, když je obložení slabší než 2 mm. Pozorujte také, zda destičky i kotouče nejsou sjeté nerovnoměrně, což by mohlo značit problém v brzdové soustavě.

Řetězová sada

Hnací řetěz je třeba udržovat správně napnutý, neboť jeho články se postupně roztahují. Stejně důležitý je stav zubů na rozetě, které se třením obrušují. Určitou míru prověšení lze vyřešit napnutím řetězu, při větším opotřebení projevujícím se třeba boční vůlí v článcích, zpuchřelými o-kroužky nebo nepravidelným vytaháním je třeba řetěz vyměnit, ideálně pak celou řetězovou sadu.

Jak správně zazimovat motorku: přinášíme několik užitečných rad a tipů

Připomeňme si nutnost pravidelného čištění řetězu, v němž se při jízdě usazují nečistoty a váží se na mazivo. Nastříkat řetěz čisticím sprejem přitom rozhodně nestačí. „Reklamy sice slibují leccos a lidem se do špinavé práce nechce, ale mechanické čištění kartáčkem nic nenahradí,” upozorňuje Martin Jarkovský.

Vidlice a vůle

Kontrola vůle řízení a jednotlivých kol prozradí, zda nejsou opotřebena ložiska. Kola mají pevně sedět ve své ose, řídítka se musí lehce a bez odporu otáčet z jedné krajní polohy do druhé. Zapumpováním zhodnotíte stav přední vidlice i zadního tlumiče. „V průběhu sezónu doporučuji co nejčastěji otírat píst vidlice od přilepeného hmyzu a dalších nečistot, které se pak dostávají do gufer a mohou způsobit jejich netěsnost,” radí motomechanik. V neposlední řadě je dobré prověřit chod a případné vůle pohyblivých částí, jako jsou brzdové páky a bowdeny, spojka nebo plynová rukojeť.

Když se chceš uvolnit, usmívej se! Návštěva v motoškole Přijďte se projet

Stav pneumatik

Míru sjetí pneumatik je dobré kontrolovat několikrát za sezónu. Podle zákona musí mít všechny gumy na motocyklech hloubku minimálně 1,6 mm, u skútrů a motocyklů do 50 cm³ pak 1,0 mm. Hlídejte si rovněž jejich stáří, které postupně mění fyzikální vlastnosti a snižuje přilnavost. Datum výroby je uvedeno na bočnici každé pneumatiky, většinou v oválu, někdy za logem „DOT". Například pneumatika s označením „DOT 1822“ byla vyrobena v 18. týdnu roku 2022. Maximální hranice životnosti gum je 10 let, po této době byste je měli vyměnit, i kdyby vzorek stále vyhovoval předpisům. Samozřejmostí je kontrola tlaku a pravidelné dofukování na hodnotu uvedenou v manuálu stroje.

Závěrečná údržba a konzervace

Když máte motorku na zazimování dobře umytou (při mytí dávejte pozor, abyste na pohyblivé části, hadičky a podobně nestříkali wapkou příliš zblízka, čímž je můžete poškodit), doporučuje se ošetřit kovové části konzervačním sprejem a ty gumové či plastové přípravkem na bázi silikonu. Zatímco kovové spoje a součástky mají sklony k zareznutí, plasty a guma zase postupně degradují - tím víc, pokud na ně působí třeba sluneční záření nebo extrémní teploty. „Specializovaných přípravků je na trhu celá řada, a když budete chtít, můžete si s ošetřením pořádně vyhrát,” uzavírá motomechanik.

Pár tipů na správné zazimování: