Ještě před několika lety bylo v nabídce u oficiálních značek působících na českém trhu s novými osobními auty několik desítek vozů schopných spalovat ve svých motorech kromě benzínu také LPG či CNG. Dnes je nabídka značně zredukována.

U Škody již auto na CNG neobjednáte | Foto: Se svolením Škoda Auto

Benzín dnes stojí více než čtyřicet korun za litr, nafta jen o něco méně. Elektřina do bateriových vozů je sice při domácím dobíjení poměrně levná, ale zase má takové auto zpravidla hodně vysokou cenovku. Je tedy logické, že by se řada zákazníků chtěla porozhlédnout po alternativních pohonech.

Těmi jsou kromě hybridů také vozy spalující buď zkapalněný ropný (LPG) nebo stlačený zemní (CNG) plyn. Ten druhý jmenovaný byl svého času hodně preferovaný, zejména v koncernu Volkswagen. A určitá část zákazníků na to slyšela. Zejména v dobách, kdy auta umožňovala ujet několik set kilometrů na CNG pak ještě dalších třeba šest set na benzín. To proto, že do útrob se kromě lahví s plynem vešla ještě klasická palivová nádrž.

Od té doby, co se kvůli legislativě musely benzínové nádrže zásadně zmenšit, už zájem zákazníků nebyl tak velký. Také proto, že síť CNG plnících stanic se zásadním způsobem nerozrůstala. Zřejmě poslední hřebíček do rakve technologii CNG zasadil Rusko-ukrajinský konflikt, který CNG zdražil na neúnosnou míru. Nyní už se cena dostala na úroveň kolem 32 Kč za kilogram, což znamená, že jezdit na CNG je opět výrazně levnější než na běžné kapalné palivo z ropy.

Elektrifikace je drahá. Dacia volí LPG a profitují z toho také její zákazníci

Jenže, taková nová auta mezitím z trhu vymizela. "Nyní již pouze dokončujeme výrobu objednaných Octavií ve verzi G-Tec, další už objednat nebude možné," sdělil mluvčí Škody Auto Tomáš Kotera. Seat, který svého času dostal vývoj této technologie v koncernu VW na starost, už produkci verzí TGI ukončil v červnu.

CNG sice zlevnilo, je už ale pozdě…

Jediným novým autem, které teď můžete objednat takzvaně do výroby, a s nímž lze jezdit na CNG, je už jen Volkswagen Caddy. Jde o verzi Maxi, tedy prodlouženou variantu. Zákazník může zvolit jak dodávku s plechovou skříní, tak prosklenou osobní variantu. Nádrže tohoto vozu pojmou 21 kilogramů CNG, což při normované spotřebě 4,3 kG na sto kilometrů znamená dojezd necelých 500 kilometrů. Pokud plyn dojde, tak lze pro dojetí k nejbližší plničce využít osmilitrovou nouzovou zásobu benzínu.

"Zatím objednávky přijímáme, ale na konci roku s touto verzí budeme také končit," informovala Deník mluvčí Volkswagen Užitkové vozy Lenka Vaňková.

I v Praze už lze tankovat vodík. Cena je vysoká, ale na kilo dojedete daleko

S LPG je situace o něco lepší. Ne však úplně dramaticky. Nabízí se jich u tuzemských dealerů tří značek celkem šest typů. Jeden jediný (Panda) u Fiatu, tři jsou k mání v salonech Dacie a dva v těch s logem Renaultu. Oproti CNG mají výhodu v trvale nízké ceně, širokém rozšíření čerpacích stanic a zachovalou plnohodnotnou benzinovou nádrž v útrobách automobilu.

"Každopádně můžeme veřejnost ujistit, že koncern Renault bude i v dalších letech auta s tímto alternativním pohonem nabízet,"uvedla Jitka Skaličková. V případě Dacie to budou všechny vozy, samozřejmě s výjimkou plně elektrického Springu, u Renaultu je to záležitost menších aut.

Pohon na LPG dostane zcela jistě i chystaná nová generace Dacie Duster, která bude mít premiéru ještě letos.