V nabídce automobilek je stále větší množství velkých aut, jejichž šířka se blíží nebo dokonce přesahuje hranici dvou metrů. To pak přináší při parkování potíže nejen jejich řidičům, ale i těch menších, které se ocitnou vedle. Vznikají z toho odřeníny nebo promáčkliny na bocích, nemluvě o potížích při nastupování a vystupování.

Velká SUV omezují při parkování i běžná malá auta | Foto: Radek Pecák

Přesně dva a půl metru. Taková je standardizovaná šířka parkovacích stání v České republice. Sice jsem zásadním odpůrcem toho, aby lidé zneužívali vyhrazená místa pro invalidy nebo maminky s kočárky, ale pokud přijedu nakupovat s některým velkým BMW, vozem značky Land Rover i některými dalšími, vlastně mi nic jiného nezbývá.

Na přehled nejširších v současnosti prodávaných aut se podívejte do galerie.

Jestliže jsou totiž běžná parkovací stání zaplněná obdobně velkými auty, nelze otevřít dveře natolik, aby se vůbec dalo vystoupit a pak zase nastoupit.

Tyto vozy totiž (bez započítání šířky vnějších zpětných zrcátek) mají karosérie široké přes dva metry. Celkem jsem jich při využití dat srovnávacích portálů Autosalon.tv a Autohled.cz napočítal třináct. A to jsem se přitom vyhýbal kategorii osobních dodávek. Ta by tento výčet výrazně rozšířila.

Hodně širokých aut má ve svém portfoliu německá prémiová značka BMW. Ať zatoužíte po středně velkém SUV X5, případně odvozeném kupé X6, mamutím X7 nebo elektrickém XM, vždy musíte počítat s tím, že šířka takového vozu přesáhne hranici dvou metrů. V případě těchto vozů ale vždy maximálně o pět milimetrů.

Jiné je to ovšem u modelů britské automobilky Jaguar/Land Rover. V její nabídce jsem nalezl například Jaguar F-Pace s šířkou 2071 milimetrů nebo překvapivě také relativně kompaktní model Land Rover Discovery. Ten má na šířku dokonce 2073 milimetrů. O více než čtyři centimetry dvoumetrovou šířku přesahují rovněž Range Rover Sport a Range Rover.

U jiných značek už je dvoumetrový rozměr spíše výjimkou. Ale najdete je také v nabídce Volva, Mercedesu a rovněž Fordu. A to mám na mysli jiný model než monstrózní pick-up Ranger Raptor.

Přírůstek je jeden centimetr každé dva roky

Bohužel dosud platí, že auta v nových generacích stále narůstají. Podle průzkumu Transport&Environment se v průměru auta nabízená v Evropě jako nová každé dva roky rozšíří o jeden centimetr. Konkrétně průměrná šířka evropských aut v roce 2018 byla podle tohoto průzkumu 177,8 centimetru a v první polovině loňského roku již o tři milimetry přesáhla kótu 180 centimetrů.

U jednotlivých modelů to může být ještě více. Pokud si odmyslíme Land Rover, který se desítky let vyráběl v prakticky nezměněném provedení a současná „slovenská“ verze přerostla tu původní o 20 centimetrů, je klasickým příkladem BMW X5. Ten mezigeneračně „ztloustl“ o šest centimetrů.

To nepřináší problémy jen těm, kteří chtějí zaparkovat v podzemních garážích nebo na vyhrazených parkovištích, ale i na ulicích. Auta, která stojí podél chodníku, tak výrazněji zasahují do vozovky nebo do pruhu pro cyklisty. Proto také ulicemi na sídlištích nemůže projet hasičská technika. Pokud zase parkující auta stojí kolmo k chodníku, tak se jich na stejný prostor logicky vejde méně.

V některých zemích už na tento trend chtějí reagovat. Například v Paříži uvažují o podstatném zvýšení poplatků za parkování velkých a těžkých osobních aut.