Prakticky synonymem pro auto s hybridním pohonem byla dlouhá léta Toyta Prius. V současné době je tento v nabídce největší světové automobilky nadále, ovšem už v hierarchii elektrifikovaných typů vozů povýšil do vyšší kategorie plug-in hybridů. (Jednoduché vysvětlení základních typů hybridů najdete níže ve speciálním boxu).

Navíc by se nedostala pod naši maximální cenovou hranici, kterou jsme pro přehled dostupných hybridních rodinných vozů stanovili na 700 000 Kč.

Fotografický přehled vozů vždy i s uvedením oficiální spotřeby, je součástí tohoto článku.

Toyota ovšem zájemce o hybridní vůz dokáže uspokojit i s jinými vozy. Vlastně už ani jiný pohon, po skončení právě probíhajícího doprodeje yarisů a coroll s výhradně zážehovým motorem, zákazníkům v osobních modelech nabízet nebude.

Tato značka jasně vévodí počtem prodávaných typů v našem přehledu. Pokud započítáme i tři karosářské verze Corolly, je jich hned šest. A k tomu ještě jeden vůz z produkce sesterské prémiové značky Lexus. Je jím malé SUV LBX.

Základní typy hybridů

Mild hybrid - obvykle spalovacímu motoru pomáhá jen malý elektrický startér-generátor pracující s napětím 12, případně 48 Voltů

- obvykle spalovacímu motoru pomáhá jen malý elektrický startér-generátor pracující s napětím 12, případně 48 Voltů Full Hybrid - již má vysokonapěťovou baterii a dostatečně výkonný motor pro krátkou čistě eletrickou jízdu

- již má vysokonapěťovou baterii a dostatečně výkonný motor pro krátkou čistě eletrickou jízdu Plug-in hybrid - jeho baterii lze dobíjet externě a energie v ní postačí na ujetí desítek kilometrů pouze na elektřinu

Hlavně ve městě pod pět litrů

Kromě Toyoty si je možné některý z hybridních rodinných vozů vybrat také u dalších značek z Japonska. Byť mnohdy to jsou jen designově více či méně upravené modely vyráběné jinými automobilkami. To je příklad také vůbec nejlevnějšího vozu v našem přehledu, což je Mazda 2 hybrid. Je to totiž Toyota Yaris opatřená jiným logem.

close info Zdroj: Se svolením Dacia zoom_in Dacia Duster - od 593 900 Kč, spotřeba 5,0 litru

Právě tyto dva vozy, tedy Mazda 2 hybrid a Toyota Yaris jsou jediné, které při testech v režimu WLTP dosáhly na hodnotu spotřeby pod čtyřmi litry.

Příliš často ale nebudete muset tankovat ani tehdy, když si vyberete nějaký jiný hybridní automobil. Většina z nich se pohybuje mezi čtyřmi a pěti litry spotřeby, přičemž druhou nejlepší spotřebu za zmíněným Yarisem a Mazdou 2 naměřili dvojčatům Renault Clio/Mitsubishi Colt. Jedná se o 4,2 litru. Méně než 4,5 litru spotřebovává třeba ještě Toyota Yaris Cross, jediný čínský model v nabídce MG3, dvě ze tří karosářských verzí Toyoty Corolla i zmíněný Lexus LBX.

Hybrid pro sedm má Dacia

Nejvyšší spotřebu (5,6 litru) má pak ve svých technických datech uvedenou Citroën C5 Aircross. Jedná se již ale o poměrně velký sportovně-užitkový vůz s délkou karosérii 4,5 metru a výškou téměř 1,7 metru. Další výhodou hybridních vozů je fakt, že vždy jsou opatřeny automatickou převodovkou. Právě při pojíždění ve městě je tato vymoženost téměř k nezaplacení.

Rozhodně nadprůměrný vnitřní prostor a pro zájemce dokonce i sedm sedaček nabídne vůz Dacia Jogger. Jeho spotřeba je přesně na hranici pěti litrů a v současné době ho u dealerů rumunské značky koupíte za méně než šest set tisíc korun. Do této hranice se vejde momentálně 11 modelů na trhu, za méně než pět set tisíc se nabízejí jen dva.

Doklad o tom, že se hybridní techbologie stále vyvíjí a vylepšuje, poskytuje třeba Suzuki Vitara. Ta je momentálně k dostání ještě ve verzi před faceliftem i s ním. Modernizovaná verze je sice dražší o deset tisíc korun (608 900 Kč versus 618 900 Kč). Ovšem spotřeba se při tomto počinu zlepšila o dvě desetiny litru - z 5,2 na rovných pět litrů.