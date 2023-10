Zapomínáte někdy doma řidičský průkaz nebo vás zajímá, kolik jste nasbírali za volantem bodů za přestupky? Potom zpozorněte! Na řidiče u nás čeká v nejbližších měsících několik důležitých novinek. Tou poslední ohlášenou je možnost automatického upozornění na změny bodového konta řidiče. Pojďme si zrekapitulovat, jaké změny se s příchodem nového roku chystají.

Pokud chcete vědět, kolik jste nasbírali za volantem bodů za přestupky, můžete to zjistit prostřednictvím Portálu dopravy nebo zažádat o výpis bodového hodnocení řidiče v síti Czech point. To se ale změní. Spuštění automatických notifikací o změnách bodového konta řidiče v rámci Portálu dopravy by se mohli řidiči dočkat nejpozději na přelomu letošního a začátku příštího roku.

Bodový systém

Když už jsme u bodového systému, důležitá novinka začne platit od 1. ledna příštího roku, kdy vstoupí v platnost novela zákona o silničním provozu. S ní souvisí nová podoba bodového systému. V čem se bodový systém změní? Oproti nynějším pěti různým sazbám budou pouze tři sazby bodů podle závažnosti, a to 6, 4 a 2 body.

U závažných přestupků se zvyšují sazby blokových pokut na místě, které už nebudou moci být jen symbolické. Ve správním řízení se zvyšují horní hranice sazeb pokut tak, aby bylo možné přihlédnout k vysoce nebezpečnému chování v silničním provozu. U závažných přestupků se prodlužuje i doba, po kterou řidič nesmí řídit. Bodový systém se dočkal největší aktualizace od svého zrodu v roce 2006.

„Díky přehledně nastaveným pravidlům jasně rozlišíme závažné přestupky, které budeme postihovat přísněji. Naopak za menší prohřešky řidiči nezaplatí na pokutách tolik. Cílem je citelně postihovat vědomé porušování předpisů, které ohrožuje ostatní účastníky silničního provozu,“ uvedl ke změně ministr dopravy Martin Kupka.

Řidičáky a techničáky

Další změna, která by měla řidičům usnadnit život, se týká řidičských průkazů. Od 1. ledna už nebudou muset mít řidičák při řízení fyzicky u sebe, mohou ho tedy nechat doma. Při silniční kontrole bude stačit, když prokážou svou totožnost. Plastovou kartičku řidičského průkazu budou ale nadále potřebovat při cestách do zahraničí. Takže se nic nemění na povinnosti disponovat platným řidičským průkazem.

Od začátku příštího roku odpadne také povinnost mít u sebe v autě osvědčení o registraci vozidla, takzvaný malý techničák. Od stejného data bude navíc takzvaný velký technický průkaz vydáván pouze v elektronické podobě. Nově ho řidiči najdou na internetu na Portálu dopravy. Registrační doklad budou úřady stále vydávat, ale bude se skládat pouze z jedné části, kterou nebude třeba vozit v autě.

Alkohol a rychlost

Pokud si budete chtít dát před jízdou skleničku alkoholu a potom při silniční kontrole zapírat, není to dobrý nápad. Od příštího roku při odmítnutí zkoušky můžete dostat pokutu až 75 tisíc korun, zákaz činnosti až na 3 roky a počítejte také se záznamem šesti bodů. Také nesprávné parkování vás může přijít draho. Podle Ministerstva dopravy v případě překážky v provozu hrozí na místě sankce 2 500 až 3 500 korun.

Novela zákona také umožní řidičům od 1. ledna na vybraných, přehledných a bezpečných úsecích tuzemských dálnic jezdit za dobrého počasí rychlostí až 150 kilometrů za hodinu.

Řidičák od sedmnácti

Novinkou bude od příštího roku i nově možnost řídit auto od 17 let pod dohledem mentora. Zaveden bude také řidičák na zkoušku po dobu 2 let od získání prvního řidičského oprávnění nehledě na věk řidiče.

V případě řidičského průkazu na zkoušku jde o preventivní opatření pro začínající řidiče. Pokud dva roky od získání řidičského oprávnění spáchá šestibodový přestupek nebo mu bude odebrán řidičský průkaz za závažný přečin, bude muset absolvovat dopravně psychologickou přednášku a takzvaně evaluační jízdu.

Registrace ukrajinských aut

Další novinka se týká Ukrajinců žijících v České republice, kteří budou muset zaevidovat svá vozidla do centrální databáze ukrajinských vozidel. Od 1. ledna 2024 totiž bude řízení ukrajinského vozidla bez evidence provozovatele přestupkem. Řidiči takového neevidovaného auta bude hrozit pokuta až 30 tisíc korun.

Ukrajinci už mohou evidovat svá vozidla s předstihem od začátku října. Ministerstvo dopravy si od této novinky slibuje, že mu umožní spárovat vozidlo s konkrétním člověkem, který ho na našem území využívá.