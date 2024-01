Blíží se cesty do destinací, ve kterých budeme trávit s rodinami jarní prázdniny. Také chalupářská sezóna už není přiliš vzdálená. Připravili jsme proto nový přehled aut, které mají minimálně dvě řady sedaček a za nimi zavazadelník s objemem alespoň 550 litrů.

Nejvíce vozů s velkým kufrem najdete v s karosérií kombi | Foto: Se svolením Opel

Jestliže chcete získat auto, které toho hodně uveze a současně nestojí více než půl milionu korun, máte v současné době možnost výběru ze šesti modelů. Vyplývá to z našeho aktuálního průzkumu ceníků jednotlivých automobilek působících oficiálně na českém trhu s novými osobními auty.

Na přehled nejlevnějších vozů s velkým zavazadelníkem se podívejte do galerie. Vždy uvádíme také objem kufru a vstupní cenu.

Zdaleka nejlepší poměr mezi velikostí zavazadlového prostoru a základní cenou nabízí aktuálně model Dacia Jogger. Při pěti instalovaných a vztyčených sedačkách lze dovnitř naložit 807 litrů.

Více než šest set litrů nabídne řada modelů kategorie osobních vozů ve velikosti nižší střední třída s karosérií kombi. Mezi nimi je v Nošovicích vyráběný Hyundai i30 nebo ve slovenské Žilině montovaná Kia Ceed SW. Ta pojme do kufru dokonce až 625 litrů a přitom je to druhé nejlevnější auto v našem přehledu.

Ještě výrazně prostornější mají zadní část karosérie osobní verze nejmenších dodávek řady značek. Již i krátká verze Citroënu Berlingo (nabízí se od 480 000 Kč) má objem zavazadlového prostoru 597 litrů. Výhodněji se ale jeví prodloužená varianta XL. Za tu se totiž připlácí jen 20 000 Kč a litrový objem kufru dosáhne už 850 litrů.

Rekordmanem v této kategorii vozů, která se ale už do našeho výčtu aut s cenovkou do 700 000 Kč o necelých čtyřicet tisíc Kč nevejde, je Volkswagen Caddy Maxi. Do něho se ale už dá naložit náklad s objemem přes 1000 litrů. Kratší verze tohoto vozu (a sourozence Tourneo Connect) je levnější zhruba o sto tisíc korun a má kufr 760 litrů.

Jediným liftbackem je Octavia

Svět malých osobních dodávek zahrnuje například ještě model Peugeot Rifter, Opel Combo LIfe, Toyotu Proace City, Fiat Dobló, Renault Kangoo a dokonce i model Mercedesu s označením T.

Vraťme se ale k rodinným kombíkům. U nich je v současnosti obvyklá cena kolem 600 tisíc korun. Najdou se ale i typy dostupné výrazně pod touto úrovní (Fiat Tipo kombi, Peugeot 308 SW, Ford Focus Kombi) a také dost nad ní. V tomto případě lze uvést třeba Toyotu Corollu Touring Sports, její klon Suzuki Swace, Volkswagen Golf Variant nebo sportovně zaměřený kombík Kia Proceed.

Zajímavé je, že se do přehledu vešel i jeden liftback. Tím je Octavia, která v této karosářské variantě pojme do kufru přesně šestisetlitrový náklad a prodává se od 619 900 Kč. Kombi verze stejného modelu uveze ještě o 40 litrů více, za což se symbolicky připlácí 40 000 Kč.

Kromě kombíků a osobních dodávek, které lze označit také výrazem MPV, si lze ale se zavazadelníkem nad 550 litrů pořídit také některá SUV. Tyto typy aut bývají obvykle docela výrazně dražší než vozy s tradičnějšími karosériemi, proto je poměrně překvapivé, že jsme jich s cenovkou nižší než je 700 000 napočítali sedm.

Kufrovým přeborníkem je mezi nimi Peugeot 5008. Odveze 780 litrů a přijde na 699 000 Kč. Jak z hlediska cenovky, tak i objemu překvapí model SssangYong Tivoli Grand. Ten se prodává od 479 900 Kč a přitom má podle údajů značky objem zavazadelníku 720 litrů,

Solidní kufr u aut v této kategorie (ve vymezeném cenovém rozmezí) nabízí třeba také Citroën C5 Aircross, Hyundai Tucson či Ford Kuga.