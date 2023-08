Moderní automobily zpravidla nejsou brzdou provozu. Ovšem najdou se také výjimky. Zejména předjíždění s nimi je takové malé dobrodružství…

Elektromobily jsou vždy rychlé na prvních několika metrech, pak jim ale může začít docházet dech | Foto: Se svolením Dacia

Letos na jaře se oficiálně potvrdilo, že chorvatský elektrický supersport Rimac Nevera je absolutně nejrychlejším vozem na světě. Alespoň tedy podle řady objektivně měřitelných parametrů.

Ostatně, posuďte sami: Zrychlit z nuly na stovku tomuto vozu trvá jen 1,82 sekundy, za 4,42 sekundy už v něm řidič jede dvoustovkou a také hranici tří set kilometrů v hodině pokoří Nevera za méně než deset sekund. Konkrétně mu naměřili 9,23 sekundy. Na této rychlosti se navíc nezastavuje a je schopný jet i 400 kilometrů v hodině. Pružné zryhlení z tři sta na čtyři sta už ale přece jen nemá tak skvělé. Pokoření čtyřstovky proto trvá už (?!) 21,32 sekundy.

Na přehled aut, které patří do opačného spektra hodnot zrychlení, se můžete podívat do naší fotogalerie.

To je, mimochodem, stále rychlejší čas, než v jakém uměl z klidu na stokilometrovou rychlost zrychlit model Škoda 105 ze sedmdesátých a osmdesátých let. Tomu oficiálně naměřili 24 sekund.

I dnes jsou ale na trhu, jak jsme si ověřili při průzkumu tabulek oficiálních technických dat, na našem trhu s novými osobními vozy modely, které, mírně řečeno, nezatlačují při rozjezdech pasažéry do opěradel sedaček.

Pomalá auta jsou i z české produkce

Do našeho přehledu jsme zařadili vozy, kterým na dosažení rychlosti sto kilometrů po akceleraci z místa nepostačuje ani čtrnáct sekund. Proč právě tato hodnota? Inu proto, že v motoristickém světě se za již velmi solidní hodnotu zrychlení u toho kterého běžného auta bere čas sedm sekund. A dvojnásobek tohoto času by již tedy opravdu mělo být schopné dosáhnout každé auto.

Při ne úplně detailním průzkumu tabulek s technickými daty jsme těchto aut napočítali jedenáct. Jsou mezi nimi jak úplně malé vozy, tak i poměrně prostorné.

K těm miniautům patří v tuzemsku vyráběná Toyota Aygo X, dále pak sesterské vozy korejského koncernu. Tedy Kia Picanto a Hyundai i10. V parametru zrychlení zrovna neoslňuje ani doprodávaný Volkswagen Up! Mezi již poněkud větší auta s dlouhým časem zrychlování patří třeba Dacia Sandero, Opel Crossland nebo osobní verze malé dodávky Volkswagen Caddy. Ta jako jediná z aut v našem přehledu je poháněná dieselovým agregátem.

Ještě pomalejší je ale elektromobil Dacia Spring. Hodnota 19,1 sekundy již opravdu do současného světa nepatří. Ale jde o auto, které není určené do dálničního provozu, nýbrž hlavně pro krátké městské pojížďky.

Na obranu všech aut v přehledu je třeba dodat, že uváděné hodnoty zrychlení platí pro jejich nejslabší a tudíž i nejlevnější motorizace. Kdo chce jezdit svižněji, ten si může připlatit za silnější verze stejných vozů. To právě začíná platit i pro výše zmiňovanou elektrickou Dacii.

Kupující verzí s málo výkonnými motory by si rozhodně měli před každou jízdou uvědomit, v jakém autě sedí. Především to znamená, že si musí důkladně rozmyslet, kdy lze vjet z připojovacího pruhu na dálnici a zejména to, zda můžou předjet nějaký ten pomalý náklaďák nebo traktor. Na jejich objetí budou totiž potřebovat mnohem delší volný prostor v protisměru než ti, kteří sedí ve voze s výrazně potentnějším motorem.