V současné době se v případě závady na vysokonapěťové baterii vyměňují pouze její části zvané moduly. Na opravy jednotlivých článků nejsou technologie.

Pojistka, kterou se odpojuje vysokonapěťový okruh, se pro jistotu zajišťuje zámkem | Foto: se svolením Škoda Auto

Majitele elektromobilů značky Škoda je možné uklidnit. V případě, že by se na jejich voze vyskytla závada na vysokonapěťové baterii, což je nejdražší součást takového vozidla, budou ho moci odvézt do libovolného z 225 autorizovaných tuzemských servisů této mladoboleslavské automobilky.

Ve všech pak je k dispozici proškolený technik schopný uvést auto do takzvaného beznapěťového stavu a případně vyjmout celou půl tuny vážící baterii a nahradit ji novou.

Některé konkrétní servisní úkony jsou zachyceny na snímcích ve fotogalerii u našeho článku.

Ovšem opravu té porouchané je možné provést pouze více kvalifikovaným specialistou v jednom z 32 vybraných servisů. "V každém kraji je minimálně jeden takový," uklidňuje vedoucí tuzemské prodejní organizace značky Škoda Jiří Maláček. Pokud by zákazník přivezl vůz s baterií vyžadující opravu do méně specializovaného servisu, bude jeho vůz převezen to toho expertního.

Oprava pak dvěma technikům trvá obvykle jednu pracovní směnu. Dva jsou takzvaně pro jistotu. Pracuje vždy pouze jeden a druhý sleduje správnost postupu a je připraven v případě nenadálé události zasáhnout. Častým způsobem opravy je výměna problematického modulu za nový. Ten starý se pak buď využije v bateriovém úložišti nebo jde na recyklaci," dozvěděli jsme se.

Jelikož všechny Enyaqy a Citiga iV jsou v současné době mladší osmi let vztahuje se na opravy jejich baterií záruka. Jen, pokud by došlo k mechanickému poškození, například při přejetí velkého kamene nebo pařezu, musel by zákazník opravu platit sám. Za výměnu jednoho modulu i s prací by zaplatil zhruba 75 000 Kč.

Na to, jak práce na opravě baterie vypadají, se můžete podívat na videu:

Zdroj: Youtube

Baterie se v servisech opravují na zvláštním místě, ale například mechanické práce na brzdách, řízení a podobně lze dělat na stejných stojanech jako v případě klasických aut se zážehovými motory. Samořejmě, po příslušném zabezpečení, mezi které patří rovněž uzamčení pojistky umístěné pod přední kapotou klasickým šatnovým zámkem. To proto, aby s ní někdo třeba i neúmyslně nemohl manipulovat.

V servisech mají i oddělení pro karanténu

Pokud by byla baterie viditelně zdeformovaná, k čemuž by mohlo dojít po velmi těžké havárii, musela by se nejprve sledovat na karanténním místě. Nejdůležitějším parametrem je přitom její teplota.

Škoda pracuje také i na vylepšování tuzemské infrastruktury pro dobíjení. Například vyžaduje po svých obchodních a servisních partnerech, aby ve svých areálech měli veřejně přístupnou rychlou nabíječku.

"Budeme také chtít, aby byla pokud možno přístupná po celých čtyřiadvacet hodin a sedm dní v týdnu. Dnes je totiž velmi často uvnitř za vraty, které se v noci a o víkendech uzavírají," vysvětluje Miroslav Holan, který je ve Škodě Česká republikq zodpovědný a rozvoj dealerské sítě.

Automobilka v Česku již nyní spolupracuje s mnoha dalšími institucemi i společnostmi. Chce totiž koordinovat budování dobíjecích stanic na ta místa, kde jsou skutečně zapotřebí.

Majitelé soukromých elektromobilů značky Škoda můžou již nyní využívat službu Powerpass, která pomocí jediné RFID karty nebo prostřednictvím aplikace v chytrém telefonu umožňuje dobíjení po celé Evropě. Kromě veřejných rychlonabíjecích stanic celoevropské sítě Ionity mohou uživatelé této služby dobíjet své elektrifikované vozy u mnoha dalších veřejných dobíjecích míst ostatních provozovatelů. Po celé Evropě se takových míst nachází už více než 400 000.

Aplikace Powerpass je umí zobrazit na mapě včetně jejich aktuální dostupnosti a dokáže k nim řidiče navigovat. Řešení je v současnosti k dostání se třemi tarify zohledňujícími zákaznický způsob využívání konkrétního elektrického modelu rodiny Škoda iV.

Firmy zase můžou využít řešení Chargee. Aktuálně je do něj integrováno přes 7600 nabíjecích bodů v Česku, Polsku a na Slovensku. Součástí řešení jsou i nabíjecí stanice Ionity.