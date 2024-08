Začátek školního roku s sebou nepřináší jen změnu režimu a zvýšené výdaje, ale také vysoké riziko dopravních nehod s účastí těch nejmenších účastníků silničního provozu.

Z dlouhodobých statistik Portálu nehod vyplývá, že u dětí starších 6 let je počet nehod v letních prázdninových měsících výrazně nižší než v průběhu školního roku. Například za posledních let byl u dětí ve věku 7 let průměrný počet nehod v červenci 67 a v srpnu 48 nehod, v září pak číslo vzrostlo na 96 nehod.



"Nejčastější jsou nehody nezaviněné řidičem – tvoří více než polovinu případů (6 242 nehod z celkových 12 408). Následuje nedání přednosti (3 729 případů) a způsob jízdy (1 969 případů)," přibližuje Marek Sibal, analytik společnosti Data Friends, která je provozovatelem Portálu nehod.

Následky způsobené těmito nehodami se napříč jednotlivými věkovými kategoriemi příliš neliší – převažují nehody s lehkým zraněním (celkové v téměř 82 % případů), k těžkému zranění došlo v 9,26 % případů, bez zranění se obešlo 8,42 % nehod a k úmrtí došlo v 0,55 % případů.

Úloha rodičů je nezastupitelná

Podle dat Centra dopravního výzkumu je kritickým okamžikem pondělní špička mezi sedmou a osmou hodinou, kdy rodiče rozvážejí děti do škol a zároveň pospíchají do práce. Školáci bývají po prázdninách roztržití a na dopravu v okolí školy se nesoustředí, rodiče by si proto měli se svými potomky před začátkem školního roku zopakovat pravidla bezpečného pohybu.

Zejména prvňáčky je vhodné na první cestě doprovodit a upozornit je na nebezpečné úseky trasy. „Cestu do školy je důležité s dětmi naplánovat, projít, natrénovat. Nemít pouze jednu variantu, ale několik. A to i pro případy, že by se v okolí trasy neplánovaně něco stalo, třeba nehoda či havárie, nebo se děti doprovázely navzájem část cesty. Co kdyby se zasnily natolik, že zapomenou odbočit na tu jedinou naučenou trasu?“ říká Markéta Novotná, metodik dopravní výchovy Týmu silniční bezpečnosti.

Do osvěty týkající se bezpečné cesty do školy se zapojila i švédská automobilka Volvo se svou kampaní „Pocit bezpečí v den nejistoty“, v níž vyzvala firmy, aby v první školní den dovolily svým zaměstnancům přijít do práce později a umožnit jim tak dohled nad zdárným příchodem jejich dětí do školní budovy. Loga společností, které se do projektu zapojily a vystavily svým pracovníkům takzvané VOLVOmluvenky, jsou zveřejněny na stránkách kampaně.

Dojmy dětí z cestování autem s rodiči:

| Video: Youtube

10 rad pro bezpečnou cestu do školy

K šíření povědomí o nástrahách provozu na cestě do školy se tradičně připojila i organizace BESIP. Nabádá řidiče, aby okolím škol projížděli s nejvyšší opatrností a počítali s tím, že děti jsou v tento den roztěkané, zmatené a mohou se chovat nepředvídatelně. Pro samotné školáky pak vydala pro stručný manuál: