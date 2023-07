Ne každý vydrží celé dny polehávat na pláži či u hotelového bazénu. Nabízí se půjčení auta a cestování po okolních zajímavostech, přírodních i historických. Co si ohlídat, než podepíšete smlouvu v autopůjčovně?

Letecky se přepravit do cílové země, tam si vypůjčit auto a podnikat výlety do širokého okolí. Pro mnohé je právě toto ideální model dovolené. Idylka se však snadno promění ve velké mrzení, a to ani nemusíte mít poruchu či dopravní nehodu. Stačí, že vsadíte na pochybného partnera nebo si důkladně nepřečtete podmínky zápůjčky. Přinášíme pár tipů, které vám pomohou nenaletět a užít si lokální cestování podle vlastních představ.

1. Plánujte už před odletem

Letíte-li do známější turistické destinace, nabídku tamních autopůjčoven pravděpodobně najdete na internetu. V takovém případě je lepší auto zabookovat dopředu - čím dříve, tím lépe. „U předrezervací jsou ceny zpravidla nižší než u rezervací na poslední chvíli,” uvádí Jakub Erben, Fleet manager platformy HoppyGo, která umožňuje sdílení a půjčování aut v Česku, na Slovensku a v Polsku. Řešit všechno až na místě není ideální, neboť ve vytížené sezóně mohou být auta rozebraná. „Záleží však i na destinaci. V případě ostrovních městeček může nejlépe vyjít malá lokální půjčovna, která mnohdy nemá žádnou reklamu a na internetu ji nenajdete,” dodává Erben.

Rezervace dopředu je každopádně nejkomfortnější volbou. Po příletu netrávíte hodiny vybíráním, dohadováním a sepisováním dokumentů, nýbrž máte auto připravené, a můžete rovnou vyrazit.

2. Najděte si reference

V době internetu není nic snazšího. Na stránkách zprostředkovatelů, například Economycarrentals, Kayak, HolidayAutos nebo Rentalcars, najdete stovky nabídek, které můžete porovnávat, nechybí ani hodnocení a recenze reálných uživatelů. Stoprocentně na ně spoléhat nelze, mnohé však napoví. „Bohužel, po celém světě se najdou atopůjčovny, které vydělávají primárně na poškozeních a smluvních pokutách,” upozorňuje Jakub Erben. Všímejte si i komunikace konkrétních subjektů. Jejich odpovědi na negativní zákaznické recenze opět pomohou dokreslit představu.

3. Neodbývejte čtení smlouvy

Smlouvu si vyžádejte v jazyce, kterému rozumíte. Češtinu přirozeně očekávat nelze, angličtina by ale měla být standardem. „Ohlídejte si zejména pojistné podmínky, neboť pojištění nekryje všechny škody,“ doporučuje Eben. „Týká se to především závad u pneumatik, disků a skel, záměny paliva či ztráty klíčů nebo dokladů.“ Plné pojištění pokrývající všechno od odřeného disku až po krádež věcí z auta bude přirozeně o dost dražší, klid během dovolené je však pro leckoho důležitější.

Ve smlouvě máte uvedeno, zda auto vracíte natankované, kdo všechno ho smí řídit, kolik kilometrů s ním lze najet a mnoho dalších podmínek, jejichž překročení může později znamenat problém, přinejmenším v podobě dalších poplatků. Není třeba zdůrazňovat, že za přečtení stojí i malá písmenka pod čarou a všechny poznámky označené hvězdičkou. Právě ty často obsahují výjimky, omezení a další háčky.

4. Pozor na debetní karty

Při každé zápůjčce si autopůjčovna vyžádá zablokování vratného depozitu. Pokud máte kreditní kartu s dostatečným povoleným limitem, můžete být bez starosti. Pokud však disponujete pouze kartou debetní, je nutné mít na účtu dostatek prostředků, abyste na dovolené nezůstali bez peněz. Vratný depozit běžně dosahuje výšky stovek, mnohdy i tisíců eur. „Když vlastníte pouze debetní kartu, může být vhodným řešením sjednat si připojištění a tím snížit i případnou spoluúčast,“ doporučuje Jakub Erben. Čím vyšší pojistku si zaplatíte, tím méně prostředků budete muset nechat v depozitu.

5. Důkladně zdokumentujte stav auta

Ve chvíli, kdy auto přebíráte, si ho pořádně prohlédněte. „I kdyby zástupce půjčovny tlačil na rychlé předání, věnujte čas kontrole vozu, zdokumentujte si sami každé poškození a především vše nechte zapsat do předávacího protokolu,” radí Jakub Erben. „Ať už jde o interiér, pneumatiky, disky nebo karoserii, každá drobnost totiž může v případě opravy nakonec vyjít na stovky eur.“ Pořídíte-li důkladnou fotodokumentaci nebo video, vyhnete se pozdějšímu handrkování, jestli jste defekt způsobili vy, nebo zákazníci před vámi.

