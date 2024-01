Pokud vás rozčiluje každodenní jízda přeplněným skibusem z hotelu do lyžařského areálu a zpět, tak pro vás může být zimní dovolená v obytném voze zajímavým řešením. Jaké výhody přináší dovolená v obytném autě? S jakými omezeními v "obytňáku" musíte naopak počítat?

Zimní kempování má spoustu výhod. | Foto: Se svolením Campiri

Zimní kempování v obytňáku? 7 důvodů, proč se toho nebát:

Zdroj: Youtube

V situaci, kdy máte na jarní prázdniny rezervovaný hotel, který leží přímo u sjezdovky nebo nástupní lanovky a zároveň v případě, že bude v místě právě dostatek sněhu, pak zřejmě budete se svojí volbou strávit dovolenou v hotelu spokojeni.

Jenže, takový hotel si musíte obvykle zamluvit hodně dlouho předem a může se tedy lehce stát, že v době příjezdu sníh nebude nebo zrovna v tom zvoleném regionu nastane počasí, do kterého by člověk psa nevyhnal.



Pokud se rozhodnete pro strávení zimní dovolené v obytném voze, jste pánem situace. I když třeba budete chtít jet do rakouských Alp, můžete se na poslední chvíli rozhodnout pro změnu cílové destinace. Nebo i v průběhu dovolené odjet jednoduše jinam.

V zimě vyjde pronájem obytného auta laciněji

Tomuto způsobu trávení zimní dovolené nahrává třeba i fakt, že od listopadu do března jsou ceny za pronájem obytného vozu nejlevnější z celého roku. Obvykle jde denně (v porovnání s hlavní sezónou od června do září) ušetřit kolem 500 - 1000 korun. Za týdenní ubytování v takovém "hotelu na kolech" pak rodina zaplatí jen zhruba 15 až 20 tisíc korun.

Tip na skvělou "obojživelnou" dovolenou. V Německu vyrábějí nepotopitelný přívěs

Navíc máte k dispozici kuchyňku, ve které si uvaříte sami to, na co máte chuť, můžete to zapít oblíbenou značkou piva a budete spát ve vlastních peřinách.

Určitá omezení samozřejmě taková dovolená v obytném voze přináší. Tou hlavní je zřejmě omezený prostor. Pokud totiž přijdete z celodenního lyžování promzrlí a mokří, budete muset řešit to, kde oblečení usušit. Nabízí se koupelna, ale to pak budete mít problém si odskočit na záchod nebo na čištění zubů.

Zimní kempování v obytném autě si lze skvěle užít, musíte na něj být ale dobře připraveni.Zdroj: Shutterstock

Temperovat obytný vůz v zimě je nutné

Lepší variantou je zapůjčit si typ obytného vozu, který má vytápěný prostor v dolní zadní části vozu. Do této takzvané garáže pak můžete umístit klasický skládací sušák na prádlo. Stejná prostor také samozřejmě poslouží pro uložení lyží, lyžařských bot a dalšího vybavení pro zimní sporty.

Tři absolutní nezbytnosti do auta, bez kterých v zimě nevyjíždějte

Je třeba také myslet na neustálé udržování přijatelné teploty uvnitř vozu i v době vaší nepřítomnosti. S tím souvisí také potřeba mít dostatečnou zásobu plynových lahví. A zvolit si do nich místo směsi propan-butan pouze čistý propan. Moderní obytné vozy bývají vybaveny digitálním ovladačem, který umožňuje nastavení času, kdy chcete mít svůj vůz příijemně vytopený.

Ve velkých mrazech hrozí zamrzání nádrží na čistou i odpadní vodu. Proto je třeba si půjčit takový typ vozu, který je má vyhřívané.

Obytňákem na hory? Klidně i se psím kamarádem:

Kempy v zimě? Fungují po celé Evropě

A kam se vydat? Kempů, které jsou v zimě v blízkosti lyžařských areálů otevřené, jsou po Evropě stovky.

Dům, který utáhnete "osobákem"? V Kanadě vymysleli dokonce dvoupatrový

U nás lze zmínit například Base Camp Medvědín. K dispozici jsou zde místa pro likvidaci chemického odpadu, přístup k pitné vodě a elektrické přípojky. Za elektřinu se platí 225 korun za noc. A kdo se chce po lyžování důkladně prohřát, může využít saunu.

Tipy na výborně hodnocené kempy pro lyžařské nadšence napříč Evropou najdete zajímavě zpracované například na webu all4camper.

Ještě komfortnější zimní pobyt můžete zažít například v autokempu Hell v rakouském Zillertalu. Tam mají dokonce i bazén, dětskou hernu a restauraci.

Pro ty, kteří přijedou třeba jen na jeden nebo dva dny, často stačí jen zaparkovat na klasickém návštěvnickém parkovišti nějakého většího lyžařského střediska. Někdy bývá parkování dokonce zdarma, jindy za velmi přijatelná poplatek. Občas se lze doptat i na možnost připojení k elektřině.