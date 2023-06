Defekt pneumatiky patří k častým závadám vozu, které za jízdy potrápí nejednoho řidiče. Náhradní kolo a příslušenství nutné k jeho výměně patří k povinné výbavě auta. Jenže zatímco některá vozidla jsou vybavena od výrobce rezervním kolem, jiná mohou mít podle platné legislativy jen prostředky pro bezdemontážní opravu poškozené pneumatiky umožňující nouzové dojetí.

Problém může nastat v případě, kdy rezervní kolo v autě vozit nebudete. Některé vozy jsou vybaveny opravnou sadou, ta se ale nedá použít vždy. Pokud najedete například na hřebík, při troše zručnosti vám bude lepicí sada k opravě pneumatiky stačit. Ale co když prorazíte pneumatiku z boku například o obrubník? V takovém případě pneumatika dosloužila, zachrání vás pouze její výměna a v tu chvíli jste dojeli.

