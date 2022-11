Nechme teď stranou případy, které blinkry nepoužívají z lenosti nebo ignorantství. I ostatní, kteří nemají problém s dodržováním předpisů, používají směrová světla špatně. Jedná se přitom o jediný způsob, jak může řidič komunikovat s ostatními účastníky silničního provozu, ať už je řeč o jiných řidičích, chodcích nebo cyklistech. Právě blinkry dávají okolí na vědomí, kam se chystáte jet, a stejně tak z nich poznáte, co se chystají dělat ostatní. Ohromně tak usnadňují provoz, činí ho plynulejším a také bezpečnějším.



Zákon č. 361/2000 Sb. neboli „silniční zákon” v různých pasážích vyjmenovává situace, kdy jsou řidiči povinni dávat blinkr, následovně:

Při přejíždění z jednoho jízdního pruhu do druhého.

Při přejíždění z vyhrazeného jízdního pruhu do přilehlého jízdního pruhu.

Při objíždění stojícího vozidla, překážky nebo chodce.

Při předjíždění vozidla a při zařazování zpět před vozidlo po jeho předjetí.

Při předjíždění cyklisty.

Při odbočování na křižovatce nebo na místo ležící mimo pozemní komunikaci.

Při zajíždění k okraji pozemní komunikace nebo k chodníku za účelem zastavení nebo stání.

Při vyjíždění od okraje pozemní komunikace nebo od chodníku.

Při vyjíždění z kruhového objezdu.

Při změně směru jízdy a vybočování z něho.

Jestliže to vyžaduje bezpečnost provozu na pozemních komunikacích.

Zároveň zákon nabádá, že „Znamení o změně směru jízdy musí řidič dávat včas před započetím jízdního úkonu s ohledem na okolnosti provozu na pozemních komunikacích, zejména na řidiče jedoucí za ním a na povahu jízdního úkonu.”

A zde je první kámen úrazu. Včas skutečně neznamená v okamžiku, kdy začínáte točit volantem. Hrubá chyba je také nejprve brzdit a teprve potom pustit blinkr - řidič za vámi nezná důvod vašeho brzdění, netuší, jestli před vámi například není překážka. Může zbytečně prudce zabrzdit a narušit tak plynulost provozu, nebo dokonce způsobit nehodu. Na druhou stranu, ani příliš časný blinkr není ideální. Pokud projedete několik křižovatek se zapnutým pravým blinkrem, a teprve potom odbočíte, snadno způsobíte karambol. Řidič přibočující z pravé strany totiž považuje cestu za volnou.

Základní pravidla pro použití směrových světel si můžete připomenout na videu z edukativní série Etiketa na silnici, které připravila automobilka Toyota:

Zdroj: Youtube

Typickou situaci, která dělá mnoha lidem potíže, představuje hlavní silnice vedoucí do zatáčky a z ní rovně pokračující silnice vedlejší. Řidiči jedoucí po hlavní silnici do zatáčky se neobtěžují dáváním blinkru, neboť přece neodbočují, ti, co odbočují na vedlejší silnici, zase neblikají, neboť přece jedou rovně.

Že je takové počínání krajně matoucí pro každého, kdo se ke křižovatce přiblíží, netřeba zdůrazňovat. V tomto případě by bylo ideální, aby blikali jak jedni, tak druzí. V první řadě totiž nejde o formality, nýbrž o srozumitelnost pro všechny zúčastněné.

Při jízdě v pruzích musíte samozřejmě signalizovat každé přejetí z jednoho pruhu do druhého. Opět platí, že signál musí přijít včas, nikoli až ve chvíli, kdy zahájíte manévr. Ohlídejte si také následné vypínání blinkru, neboť volantem často netočíte natolik, aby došlo k automatickému vypnutí. Nacházíte-li se v odbočovacím pruhu a chystáte se odbočit, měli byste zapnout blinkr, i když máte dojem, že váš záměr je úplně jasný.

Předjíždění cyklisty nebo objíždění překážky (tou může být třeba stojící auto, ale i chodec) si vždycky žádá blinkr. Dokonce i v případě, že jde chodec po krajnici a nemusíte kvůli němu výrazně vybočovat ze svého pruhu, dávejte znamení - i kdyby jen proto, abyste na chodce upozornili ostatní řidiče. Mějte zároveň na paměti, že nové pravidlo nařizuje objíždět cyklistu ve vzdálenosti jednoho a půl metru.

Samostatnou kapitolou je kruhový objezd. V České republice platí, že blinkr nepoužíváte při vjezdu na něj, ale teprve když se chystáte jej opustit. Pokud při výjezdu neblikáte, řidiči, kteří se chystají na kruhový objezd vjet, musí zbytečně zpomalovat nebo dokonce zastavit.

