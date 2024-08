Možná jste někdy na letní dovolené v zahraničí zatoužili vypůjčit si v půjčovně skútr a projet se místní krajinou. S řidičákem na auto to je možné. Na silnější motorku ale zapomeňte.

Starší motorkáři si zřejmě pamatují na přelom tisíciletí, kdy přišla změna v řidičských průkazech na motocykl. Zatímco do té doby existovala pouze jedna skupina A pro všechny motocykly, od té doby existují nové skupiny řidičských oprávnění na motocykly AM, A1, A2 a A.

Podívejte se, jak vypadá v autoškole závěrečná zkouška na motorku:

| Video: Youtube

Skupina AM

Pro nejmladší řidiče je určena skupina AM, se kterou lze od patnácti let řídit motorová vozidla s konstrukční rychlostí nepřevyšující 45 km za hodinu. U dvoukolových nesmí objem spalovacího motoru převýšit 50 cm³, u elektrického motoru je omezení do 4 kW.

Tento řidičák opravňuje také k řízení tříkolových vozidel se zdvihovým objemem zážehového motoru nepřevyšujícím 50 cm³ nebo u jiných motorů s výkonem nejvýše 4 kW. Do skupiny spadají i čtyřkolová vozidla (mikroauta) o hmotnosti v nenaloženém stavu nejvýše 350 kg se zdvihovým objemem zážehového motoru nepřevyšujícím 50 cm³ nebo u jiných motorů s výkonem nejvýše 4 kW.

Podmínkami pro udělení řidičského průkazu skupiny AM je věk 15 let, zdravotní způsobilost, odborná způsobilost, obvyklé bydliště na území České republiky nebo studium zde alespoň 6 měsíců. Zároveň nesmí být žadatel ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel. Při věku do 18 let je nutný na přihlášce do autoškoly písemný souhlas zákonného zástupce.

Skupina A1

Přesedlat na silnější motorku mohou zájemci v šestnácti letech. Pokud získají v autoškole průkaz skupiny A1, mohou řídit lehké motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj o výkonu nejvýše 11 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,1 kW/kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 125 cm³.

Tento řidičák je zároveň opravňuje řídit tříkolová motorová vozidla o výkonu nejvýše 15 kW, čtyřkolová motorová vozidla o výkonu motoru do 15 kW, s hmotností v nenaloženém stavu do 400 kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru do 125 cm³. V podmínkách pro udělení skupiny i zde platí písemný souhlas zákonného zástupce.

Skupina A2

Kdo touží řídit silnější a svižnější motorku, zamíří do autoškoly kvůli řidičskému oprávnění skupiny A2. Žadatelé ho mohou získat od 18 let. Řídit s ním mohou motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj s výkonem motoru nejvýše 35 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,2 kW/kg, které nebyly upraveny z motocyklu s více než dvojnásobným výkonem.

Tato skupina opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupiny A1. Pokud jste v době, kdy žádáte o oprávnění skupiny A2 již držiteli oprávnění A1 déle než dva roky, bude vám k získání skupiny A2 stačit doplňková zkušební jízda. V případě kratší doby musíte absolvovat celý výcvik ve zkrácené formě.

Skupina A

Pro nejsilnější motorky je určen řidičák skupiny A. S ním můžete řídit motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj, tříkolová motorová vozidla s výkonem převyšujícím 15 kW a také vozidla zařazená do skupin A1 a A2. Řidičák platí také pro čtyřkolová vozidla o výkonu motoru do 15 kW a hmotnosti v nenaloženém stavu do 400 kg.

Kdo chce tento řidičák, musí si na něj počkat do svých 24 let. Výjimka platí pro držitele řidičáku skupiny A2, kteří mohou absolvovat doplňkovou zkoušku a rozšířit si řidičák na „áčko“ už po dvou letech, tedy nejdříve ve 20 letech.



Skupina B

Za řídítka motorky můžete usednou také s řidičákem na auto skupiny B. S tímto řidičákem můžete řídit vozidla zařazená do skupiny A1 s automatickou převodovkou s objemem motoru do 125 kubických centimetrů, tedy tolik oblíbené skútry. Pro klasickou „stopětadvacítku“ s manuální převodovkou tento řidičák neplatí.