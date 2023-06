Chtěli byste se prohánět po silnicích za řídítky motocyklu a přitom mít řidičák pouze na auto? Nebo naopak řídit auto, i když máte „jen“ řidičák na motocykl? Za určitých podmínek je to možné. Pojďme se podívat, jaké možnosti některé skupiny řidičských oprávnění u nás nabízejí.

Řídit auto je snem snad každého chlapce. Přestože pořídit si řidičák na auto skupiny B mohou žadatelé až od 18 let, jedna možnost tady je. Už v patnácti letech se mohou mladí řidiči vypravit do autoškoly pro řidičák skupiny AM.

Tato řidičská skupina opravňuje jeho držitele řídit motorová vozidla s konstrukční rychlostí nepřevyšující 45 km za hodinu. U motocyklů nesmí objem spalovacího motoru převýšit 50 cm³, u elektrického motoru je omezení do 4 kW. U čtyřkolových vozidel je navíc příslušnost ke skupině omezena hmotností vozidla v nenaloženém stavu nejvýše 350 kg.

Do této skupiny spadají také takzvaná mikroauta. S řidičským oprávnění skupiny AM mohou nezletilí řidiči skutečně řídit také dvoustopé vozidlo za předpokladu splnění několik jasných podmínek. Takový stroj musí v nenaloženém stavu vážit maximálně 350 kilogramů, spalovací motor musí mít maximální výkon 4 kW a konstrukční rychlost nesmí přesáhnout 45 km/h. A to mikroauta splňují. Mezi výrobce těchto malých autíček patří například značky Ligier nebo Microcar.

Skútry a čtyřkolky

Každý majitel řidičáku na auto skupiny B může řídit i motocykl, má to opět svá „ale“. Tato skupina řidičských oprávnění totiž umožňuje řídit i motocykly s automatickou převodovkou do 125 kubických centimetrů. A právě takový skútr doma v garáži může být pro majitele řidičáku na auto na krátké vzdálenosti po městě zajímavou alternativou. S béčkem je možné řídit také motocykly s manuální převodovkou s objemem motoru do 50 ccm.

A jak je to se čtyřkolkami, kterých potkáváme na našich silnicích stále více? Pokud po ní toužíte a chcete si ji pořídit, počítejte s tím, že tam je situace složitější. Mnoho lidí si myslí, že jim k řízení takové stroje stačí pouze řidičák skupiny AM.

To ale neplatí vždycky. Záleží na tom, jak je čtyřkolka homologovaná. Čtyřkolky se totiž dělí do několika kategorií, proto je dobré si předem zjistit, jaký typ řidičáku je pro konkrétní stroj potřebný. Podle toho někdy stačí řidičák skupiny AM, jindy třeba A, případně skupina B.

Na traktor s céčkem

Radost držitelům řidičského oprávnění skupiny C na nákladní automobil udělala nedávná novela zákona o pozemních komunikacích. Ta jim totiž umožnila řídit také traktor, na který bylo potřeba vlastnit oprávnění skupiny T. Všichni držitelé řidičského oprávnění skupiny C tedy mohou nově usednout i za volant tohoto stroje. Řádově se tato změna týká v České republice desítek tisíc motoristů.