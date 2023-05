Chcete si pořídit řidičský průkaz na motocykl, případně poslat do autoškoly svého potomka? Potom si nachystejte peněženku! Pořízení takového řidičského průkazu není levná záležitost. Navíc ceny kurzů v jednotlivých autoškolách v celé České republice se výrazně liší. Pojďme se podívat, kolik za nový řidičák na motorku zaplatíte.

Pokud si budete chtít pořídit řidičský průkaz na motocykl a ušetřit, projděte si nejdříve nabídku autoškol v okolí svého bydliště na internetu. Většina autoškol má na svých webových stránkách ceník poskytovaných služeb, rozdíly bývají velké.

Svou roli často hraje lokalita, skupina řidičského oprávnění a kvalita poskytovaných služeb. Autoškoly své ceníky navíc často aktualizují. My jsme se podívali na ceny deseti náhodně vybraných autoškol v celé České republice.

Řidičská oprávnění na motocykly se dělí do čtyř skupin – AM, A1, A2 a A. Cenové rozpětí kurzů námi vytipovaných autoškol pro skupinu AM se pohybovalo od 13 tisíc do téměř 23 tisíc korun. Mnohem více bylo těch autoškol, které se „držely“ u spodní hranice této částky. Nejdražší autoškola byla z Prahy.

Stejnou nebo nepatrně vyšší částku zaplatíte také za další skupiny řidičských oprávnění na motocyky A1, A2 a A. Zatímco některé autoškoly mají pro všechny čtyři skupiny uvedenou stejnou cenu, jiné se u jednotlivých skupin liší řádově ve stokorunách. Takže mezi jednotlivými skupinami nejsou v ceníku velké rozdíly. Dobré je si cenu ještě ověřit třeba telefonicky kvůli případným dalším poplatkům.

V autoškole si můžete také rozšířit svou stávající skupinu například z A2 na A. Počítejte s tím, že i za to zaplatíte od 4,5 tisíce korun do 8 tisíc korun. Jednotlivé autoškoly nabízejí také další placené služby, jako je například expresní příplatek za délku výcviku, za který můžete zaplatit například dalších 9 tisíc korun navíc.

S jakými skupinami můžeme řídit motorku?

První skupinu AM může žadatel získat už v 15 letech. S ní může řídit motorová vozidla s konstrukční rychlostí nepřevyšující 45 km za hodinu. U dvoukolových nesmí objem spalovacího motoru převýšit 50 cm³, u elektrického motoru je omezení do 4 kW.

Řidičák skupiny AM opravňuje také k řízení tříkolových vozidel se zdvihovým objemem zážehového motoru nepřevyšujícím 50 cm³ nebo u jiných motorů s výkonem nejvýše 4 kW. Do skupiny spadají i čtyřkolová vozidla (mikroauta) o hmotnosti v nenaloženém stavu nejvýše 350 kg se zdvihovým objemem zážehového motoru nepřevyšujícím 50 cm³ nebo u jiných motorů s výkonem nejvýše 4 kW.

V šestnácti letech se můžete vydat do autoškoly pro řidičský průkaz skupiny A1. Ta opravňuje k řízení lehkých motocyklů s postranním vozíkem nebo bez něj o výkonu nejvýše 11 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,1 kW/kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 125 cm³.

Také můžete řídit tříkolová motorová vozidla o výkonu nejvýše 15 kW, čtyřkolová motorová vozidla o výkonu motoru do 15 kW, s hmotností v nenaloženém stavu do 400 kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru do 125 cm³.

Skupina A2 je určena pro silnější motorky. S tímto řidičákem můžete od 18 let řídit motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj s výkonem motoru nejvýše 35 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,2 kW/kg, které nebyly upraveny z motocyklu s více než dvojnásobným výkonem.

Tato skupina opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupiny A1. Pokud jste v době, kdy žádáte o oprávnění skupiny A2 již držiteli oprávnění A1 déle než dva roky, bude vám k jejímu získání stačit doplňková zkušební jízda. V případě kratší doby musíte absolvovat celý výcvik ve zkrácené formě.

Poslední řidičský průkaz na nejsilnější motorky je skupiny A. S ním můžete řídit motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj, tříkolová motorová vozidla s výkonem převyšujícím 15 kW a také vozidla zařazená do skupin A1 a A2. Řidičák platí také pro čtyřkolová vozidla o výkonu motoru do 15 kW a hmotnosti v nenaloženém stavu do 400 kg.

Na skupinu A si musí žadatel počkat do svých 24 let. Výjimka platí pro držitele řidičáku skupiny A2, kteří mohou absolvovat doplňkovou zkoušku a rozšířit si řidičák na „áčko“ už po dvou letech, tedy nejdříve ve 20 letech.

Kdo už vlastní řidičák na auto skupiny B, může řídit vozidla zařazená do skupiny A1 s automatickou převodovkou – například skútr s objemem motoru do 125 kubických centimetrů.

