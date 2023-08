Pět let - tak dlouho už si mohou řidiči u nás podávat žádosti o vydání, výměnu či vyzvednutí svého nového řidičského průkazu podle nových pravidel, tedy na jakémkoliv obecním úřadě s rozšířenou působností. A napotřebují k tomu ani svou papírovou fotografii. Kolik lidí už tuto možnost využilo?

Ministerstvo dopravy zavedlo k 1. červenci 2018 nová pravidla, podle kterých se žadatelé o nový řidičský průkaz či jeho výměnu mohli začít obracet na obce s rozšířenou působností. Těch je u nás přes přes dvě stě. V praxi to pro veřejnost znamená, že už lidé nemusí cestovat kvůli vyřizování řidičských průkazů pouze do místa svého trvalého bydliště. Od 1. července 2018 do 29. června letošního roku využilo tuto možnost 527 939 řidičů.

Před pěti lety začaly platit novinky ve vyřizování řidičských průkazů:

Další novinkou, která tehdy začala platit, byla změna pořizování fotografií. Zatímco dosud museli lidé k žádosti o řidičský průkaz pořizovat své fotografie papírové, nově již nemusejí přikládat papírovou fotografii, protože systém automaticky nahrává nejnovější digitální fotografii, kterou má stát k dispozici, případně žadatele vyfotí úředník přímo na místě.

Podle Ministerstava dopravy za posledních pět let tak již téměř čtyři miliony občanů ušetřilo jak za fotografii samotnou, tak i cestu k fotografovi. „Jedním z hlavních cílů digitalizace státu je šetřit lidem čas a peníze. Toho dosahujeme, neboť žadatelé o řidičské průkazy si ušetří cestu, čas a i peníze za nutnost pořídit si papírové průkazové foto nebo cestu do místa trvalého bydliště. V případě podání žádosti elektronickou cestou si dokonce ušetří jednu cestu na úřad úplně,“ vysvětluje ministr dopravy Martik Kupka.

„Jsem rád, že právě resort dopravy patří mezi průkopníky digitalizace u nás, ve které stále pokračujeme. Nejen že si můžete o nový řidičský průkaz zažádat on-line skrze Portál dopravy, ale dále se chceme zaměřit například i na on-line vyřizování změn v registru vozidel. Směřujeme také k tomu, aby řidiči u sebe při řízení od 1. ledna příštího roku nemuseli mít řidičský průkaz vůbec,“ nastiňuje další digitalizační plány resortu dopravy ministr.

K vydání nového řidičského průkazu stačí přijít s platným průkazem totožnosti a současným řidičákem na jakýkoli obecní úřad obce s rozšířenou působností. Výměna řidičského průkazu za nový ve standardní lhůtě do 20 dní je zdarma. V případě, že řidič využije vydání v expresním termínu do pěti pracovních dnů, vyjde ho výměna na 700 korun. Ve všech případech je možné využít i elektronickou žádost o vydání nového řidičského průkazu přes nový Portál dopravy.

Při elektronické žádosti si řidič vybere pouze to, na kterém úřadu si chce svůj nový řidičský průkaz vyzvednout. Vybrat si může z kteréhokoliv z 206 obecních úřadů obcí z rozšířenou působností. Jejich seznam najdete na webu Ministerstva dopravy. Podání elektronické žádosti je velmi rychlé, nezabere více než pár minut a všechny údaje má žadatel v systému již předvyplněné.