Chcete řídit auto od sedmnácti let? Najděte si svého mentora, třeba tatínka

Získat řidičák na auto je snem snad každého mladého člověka. Zatímco dosud byla věková hranice pro získání řidičského oprávnění skupiny B až s dovršením plnoletosti, od příštího roku to bude možné už o rok dříve – tedy od 17 let. Jenže má to háček. Na místě spolujezdce budou muset mít nejmladší řidiči svého mentora. Nevíte, kdo to je? Pojďme si to vysvětlit.

Řidičský průkaz | Foto: Deník/Radim Šlezingr