Bylo to za poslední roky rekordní číslo! Více než 875 tisícům řidičů letos skončila platnost řidičského průkazu. Většinu z nich čekala povinná výměna tohoto dokladu za nový. Nebyli první ani poslední. V příštím roce si budou muset vyměnit řidičák další statisíce motoristů, zhruba polovina letošního počtu.

Ilustrační foto: Řidičský průkaz | Foto: Deník/Radim Šlezingr

Platnost řidičského průkazu je 5 nebo 10 let podle skupiny oprávnění, ke které se vztahuje. Řidičské průkazy skupin B, B1, AM, A1, A2, A a T mají podle zákona platnost 10 let, pětiletá platnost je u skupin C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE. Každoročně proto čeká výměna tohoto dokladu za nový statisíce řidičů. Za řízení s propadlým řidičákem hrozí pokuta 2000 korun na místě a až 2500 korun ve správním řízení, proto je dobré platnost řidičáku kontrolovat. Termín, kdy doklad propadne, si musí hlídat každý majitel sám. Také letos se to týkalo stovek tisíců řidičů.

„Momentálně můžeme před Vánoci konstatovat, že většina řidičských průkazů je již vyměněná. Zůstane skupina až sto tisíc dokladů, které se nakonec vyměňovat vůbec nebudou. Jde o řidičáky, které si již majitelé nemění z důvodu, že již dále neplánují jezdit,“ uvedl na dotaz Deníku František Jemelka z tiskového oddělení Ministerstva dopravy. Mezi důvody, proč si někteří řidiči průkaz už neobnovují, patří třeba věk nebo zdravotní stav.

O výměnu řidičáku můžete požádat elektronicky:



Zdroj: Youtube

V roce 2024 skončí platnost dalších více než 441 tisíc řidičských průkazů. Očekává se, že nápor na dopravní inspektoráty nebude tak velký jako letos, řidiči si navíc budou moci zažádat o řidičský průkaz pohodlněji.

Jak o nový řidičák požádat?

O výměnu řidičského průkazu z důvodu uplynutí platnosti si mohou řidiči požádat nejdříve tři měsíce před skončením platnosti dokladu. Vybrat si mohou buď z osobní návštěvy jakéhokoliv obecního úřadu s rozšířenou působností, nebo si mohou požádat o výměnu elektronicky přes Portál dopravy nebo zprostředkovaně přes Portál občana.

Řidičák na zkoušku: první dva roky za volantem pod přísnějším dohledem

Elektronická žádost, kterou zvládnou řidiči vyřídit třeba doma na počítači, je kompletně předvyplněná, a to včetně nejnovější fotografie a podpisu. Řidič si pouze vybere místo, na kterém si chce nový průkaz vyzvednout, popřípadě vyplní kontaktní údaje pro zasílání notifikací, pokud je zatím nemá uložené v registru obyvatel. Do Portálu dopravy se občané mohou přihlásit pomocí své bankovní identity, identity občana, mobilním klíčem eGovernmentu nebo pomocí eObčanky.

Důležitou novinkou, která on-line žádost zjednodušila a v budoucnu ušetří mnoha řidičům jednu cestu na úřad, začala platit 3. listopadu letošního roku. Nově mohou řidiči žádat elektronicky o výměnu řidičáku bez potřeby mít zřízenou datovou schránku fyzické osoby. To byla dosud komplikace, která mnoho žadatelů o nový řidičák při vyřizování on-line žádosti odradila, takže se museli vypravit na úřad osobně. Pokud neměli datovou schránku, systém je při vyřizování dál nepustil.

Řidiči senioři musí na zdravotní prohlídky. Pohlídejte si jejich termíny

„Naším dlouhodobým cílem je, aby všechny digitální nástroje pro občany byly co nejjednodušší a nejlépe dostupné. Nasloucháme také občanům, a proto jsem rád, že po dohodě s Digitální a informační agenturou se nám podařilo odstranit povinnost mít pro podání žádosti datovou schránku fyzické osoby,“ komentoval změnu ministr dopravy Martin Kupka.

Jak dlouho výměna trvá?

Úřady mají na vyřízení žádosti 20 dní. Řidiči za výměnu neplatí. Kdo chce mít nový řidičák vyřízený v kratší lhůtě do pěti pracovních dnů, zaplatí za tento úkon 700 korun. Při elektronické žádosti k úhradě tohoto správního poplatku dochází při osobním vyzvednutí nového řidičského průkazu. K samotné výměně je nutné donést také platný doklad totožnosti a stávající řidičák.