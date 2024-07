Datum vydání a Platnost do. Tyto dva vyznačené údaje najde u nás na svém řidičském průkazu každý motorista. Řidičské průkazy skupin B, B1, AM, A1, A2, A a T mají podle zákona platnost 10 let, pětiletá platnost je u skupin C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE. Po uplynutí této doby musí každý řidič zažádat o jeho výměnu.

Řidičské průkazy se mění kvůli změně podoby držitelů. Je to mezinárodní doklad a jeho náležitosti jsou stanoveny mezinárodními předpisy.

Od začátku měsíce července do konce letošního roku je potřeba u nás vyměnit ještě přes 263 tisíc řidičáků. Zatímco loni skončila platnost řidičských průkazů 875 tisícům řidičů, letošní celkové číslo bude zhruba jen poloviční.

I když řidiči u nás už nemusí od 1. ledna 2024 vozit plastovou kartičku řidičáku u sebe (platí ale stále, že do zahraničí si je potřeba ji vzít), policisté při silniční kontrole umí platnost řidičského průkazu zjistit. A pokud nachytají řidiče s propadlým dokladem, hrozí mu pokuta pokuta až 2500 korun ve správním řízení.

O výměnu řidičáku můžete požádat elektronicky:

Jak řidičák vyměnit?

Řidič si může zažádat o výměnu řidičské průkazu dvěma způsoby. Tím prvním je osobní návštěva jakéhokoliv obecního úřadu s rozšířenou působností, druhým elektronická žádost. Už přes tři roky totiž mohou řidiči žádat o řidičský průkaz online přes Portál dopravy nebo Portál občana.



Elektronická žádost, kterou zvládnou řidiči vyřídit třeba doma na počítači, je kompletně předvyplněná, a to včetně nejnovější fotografie a podpisu. Řidič si pouze vybere místo, na kterém si chce nový průkaz vyzvednout, popřípadě vyplní kontaktní údaje pro zasílání notifikací, pokud je zatím nemá uložené v registru obyvatel. Do Portálu dopravy se občané mohou přihlásit pomocí své bankovní identity, identity občana, mobilním klíčem eGovernmentu nebo pomocí eObčanky.

Od loňského listopadu mohou řidiči žádat elektronicky o výměnu řidičáku, aniž by k tomu museli mít zřízenou datovou schránku fyzické osoby. To je důležitá změna, protože do té doby si řidiči často stěžovali na to, že je při vyřizování on-line žádosti kvůli datové schránce systém dál nepustil.

Lhůty na vyřízení

Pokud zvolíte pohodlnější formu online žádosti z domova, ušetříte jednu cestu na úřad. Vyzvednout řidičák si ale musíte osobně. Požádat o nový průkaz lze nejdříve 90 dnů před koncem jeho platnosti.

Na vyřízení žádosti o výměnu řidičského průkazu mají úřady 20 dní. V mnoha případech ji zvládnou i dříve. Samotná běžná výměna je zdarma. Řidiči mohou požádat také o výměnu ve zkrácené lhůtě do pěti pracovních dnů. Tento úkon je zpoplatněný částkou 700 korun. Pokud řidičák měníte z důvodu nových skutečností, nejčastěji kvůli změně jména, ztrátě či poškození, zaplatíte za něj 200 korun.

K samotné výměně řidičáku je nutné donést také platný doklad totožnosti a stávající řidičák. Při podání žádosti je možné nastavit si možnost nechat se přes SMS nebo e-mail informovat o schválení či zamítnutí žádosti.