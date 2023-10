Zkontrolovali jste si platnost svého řidičského průkazu? Povinná výměna řidičáku totiž čeká v letošním roce okolo 875 tisíc řidičů. I když většina z nich už o výměnu požádala, stále tuto změnu musí u nás stihnout do konce roku přes čtvrt milionů řidičů. Jinak jim hrozí vysoká pokuta. Nejčastěji jde o řidiče nad šedesát let.

Řidičský průkaz | Foto: Profimedia

Víte, že za řízení s propadlým řidičákem hrozí pokuta 2000 korun na místě a až 2500 korun ve správním řízení? Proto se vyplatí myslet včas na jeho výměnu. Jak na dotaz Deníku uvedlo Ministerstvo dopravy, k začátku měsíce října zbývalo vyměnit u nás ještě přes 286 tisíc řidičských průkazů.

Nejvíce v Praze (36,5 tisíce) a Středočeském kraji (35,7 tisíce). Naopak nejmenší „nával“ na dopravních inspektorátech budou mít do konce roku v Karlovarském kraji, kde by si mělo vyměnit řidičský průkaz něco málo přes sedm tisíc řidičů. Z hlediska věku se změna bude týkat nejčastěji řidičů ve věkové skupině 61 a více let. Naopak ve věku pod 30 let jich je nejméně.

O výměnu řidičáku můžete požádat elektronicky:

Zdroj: Youtube

Řidičské průkazy mají platnost pět nebo deset let, záleží na skupinách řidičského oprávnění, ke kterým se vztahují. Termín platnosti svého řidičského průkazu si musí každý řidič pohlídat sám.

Pokud si musíte pořádat o výměnu řidičáku i vy, učinit tak můžete nejdříve 90 dnů před uplynutím doby jeho platnosti. Pak máte dvě možnosti. Buď zajít na dopravní inspektorát, nebo výměnu vyřídit elektronicky.

Požádat o výměnu řidičského průkazu můžete na kterémkoliv obecním úřadě s rozšířenou působností. V České republice jich je 206. Stačit vám k tomu bude občanský průkaz a stávající řidičský průkaz. Pokud mají úředníci v databázi vaši fotografii, použijí ji na nový řidičák, případně vám udělají aktuální. Pro nový řidičák si pak zajdete na stejný úřad.

Výměna řidičáku je bezplatná a doba jeho vydání je standardně do 20 dnů od podání žádosti (může být i dříve), ve zkrácené lhůtě pak do pěti pracovních dnů. Pokud budete o nový řidičák žádat ve zkrácené pětidenní lhůtě, zaplatíte 700 korun. Dvousetkorunový poplatek zaplatíte také při změně údajů z důvodu nových skutečností, nejčastěji kvůli změně jména, ztrátě či poškození.

Jde to i elektronicky

Chcete-li si ušetřit cestu na úřad, můžete podat žádost o výměnu elektronicky přes Portál dopravy nebo zprostředkovaně přes Portál občana. I tady platí, že si o výměnu můžete požádat nejdříve 90 dnů před ukončením doby platnosti stávajícího řidičáku. U elektronické žádosti vás ale může nemile překvapit, že po vás bude systém vyžadovat datovou schránku. To je právě důvod, proč mnoho řidičů, kteří ji nemají, raději požádalo o výměnu řidičáku na úřadě.

Od začátku příštího roku už nebudete muset řidičský průkaz vozit s sebou v autě. Proto se nabízí otázka: proč ho měnit? Je to z toho důvodu, že vydávání řidičáků nařizuje evropská směrnice. Úleva pro řidiče, že ho v budoucnu nebudou muset mít u sebe, bude navíc platit pouze v České republice. Řidičák tak budete muset mít u sebe při cestě do zahraničí. Navíc pravidelná výměna má sloužit ke kontrole a aktualizaci údajů.