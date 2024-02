Chcete si pořídit roční dálniční známku ještě za starou cenu a ušetřit? Tak pospěšte, na nákup zbývají poslední dny, tedy do konce měsíce února. Od 1. března se změní ceny dálničních známek a za roční zaplatíte namísto 1500 korun o osm stovek více.

Blíží se chystané zdražení roční elektornické dálniční známky. Zájemci si ji mohou koupit za starou cenu pouze do konce února. Takže pokud uvažuje o jejím nákupu, hlídejte si termín 29. února v kalendáři. To bude poslední šance. Ministerstvo dopravy avizovalo změny v cenách dálničních známek už loni v květnu. Zvýšení jejich cen zdůvodnilo tím, že se ceny dálničních známek roky nehýbaly a ministerstvo potřebuje investice na další rozvoj dopravní infrastruktury. Do státního rozpočtu by měly po zdražení dálničních známek přitéct stovky milionů korun navíc.

Od 1. března 2024 zaplatí řidiči za celoroční kupon o osm stovek více, namísto 1500 korun nově 2300 korun. Pro vozidla na zemní plyn nebo biometan je cena ročního kuponu stanovena na 1150 korun. Řidiči hybridů s emisemi CO 2 do 50 g/km budou muset koupit známku za 570 korun.

Úpravy cen se týkají také měsíční dálniční známky, která mírně zlevní a nově bude stát 430 korun namísto dnešních 440 korun. Řidiči vozidel na zemní plyn nebo biometan zaplatí 210 korun. Pro hybridy s emisemi CO 2 do 50 g/km je cena stanovena na 100 korun. Zlevní také desetidenní známka z 310 na 270 korun. U aut na zemní plyn a biometan bude měsíční známka stát 130 korun a u hybridů s emisemi CO 2 do 50 g/km 60 korun.

Novinkou od března letošního roku bude zavedení jednodenní dálniční známky. Standardní cena bude 200 korun. Pro vozidla na zemní plyn nebo biometan bude poplatek za známku 100 korun a pro hybridy s emisemi CO 2 do 50 g/km 50 korun. Vozidla s pohonem výlučně na elektrickou energii nebo vodík registrovaná v České republice budou automaticky osvobozena od placení dálničních poplatků.

Jak ji koupit

Elektorické dálniční známky můžete zakoupit na webu www.edalnice.cz. Postup je jednoduchý. Uvedete stát registrace, SPZ, počátek platnosti dálniční známky a zaplatíte. Elektronickou dálniční známku je možné koupit i na obchodních místech (Česká pošta a EuroOil).

Na stejném webu si můžete také ověřit platnost již platné dálniční známky. Stačí, když v části „Ověření platnosti“ uvedete pouze SPZ vozidla a stát registrace. Systém potom ukáže, dokdy je dálniční známka platná. Pokud se chystáte koupit dálniční známku do konce února a stále vám platí jiná, nevadí. Platnost nové dálniční známky se může překrývat s platností současné.

V nabídce e-shopu si můžete zvolit také odložení platnosti nové dálniční známky. Pro mnoho řidičů je nepříjemné, že tato lhůta se od 1. ledna letošního roku zkrátila z 90 na 30 dnů.

„Tříměsíční odložená platnost dávala smysl především v prvním roce provozu, kdy si novou elektronickou dálniční známku chtěla řada lidí koupit s velkým předstihem. V současné době už funkce není příliš využívána, došlo tedy ke zkrácení na 30 dní,“ zdůvodnil změnu Jan Paroubek, ředitel státního podniku CENDIS, který systém elektronické dálniční známky provozuje.

Elektronická známka

Zatímco od roku 1995 jsme používali nejdříve „papírové“ kupony, které se lepily na přední sklo vozu, od prosince roku 2020 kupujeme dálniční známky v elektronické podobě.

Roční papírové dálniční známky měly platnost jeden kalendářní rok s přesahem jeden měsíc na každou stranu (například roční dálniční známka pro rok 2020 platila od 1. prosince 2019 do 31. ledna 2021), elektronické roční dálniční známky mají „plovoucí“ platnost 365 dnů. Začátek jejich platnosti si mohou řidiči zvolit kdykoliv během kalendářního roku (třeba od 1. června).