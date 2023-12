Demolice mostu přes železniční trať na levé polovině D1 v Brně začala. Podle Ředitelství silnic a dálnic se jedná o nejdůležitější a nejtěžší krok při rozšiřování dálnice na šest pruhů. Demolice stavby by měla být hotová do konce roku. Výstavba nového mostu začne v lednu.

V místě se tvoří kolony. | Foto: Deník/Magdaléna Blažková

Rozšiřování dálnice mezi křižovatkami Brno-centrum a Brno-jih postupuje. Práce se přesouvají především do spodní části dálnice, kde budou dělníci stavět kanalizaci, retenční nádrže a nové opěrné zdi.

„Řidiči neuvidí pohyb na trase, ale bude tady dost techniky. Zhruba pětadvacet bagrů a techniky na zemní práce a až šedesátka lidí. Do toho ale nepočítám dělníky a stavbyvedoucí, kteří budou na hlavní estakádě. Předpokládáme práce přes den i v noci, abychom to stihli co nejdřív," vyjádřil se zástupce zhotovitele stavby Jiří Salava.

Práce na rozšiřování dálnice D1 pokračuji:

Zdroj: Deník/Magdaléna Blažková

Právě práce v noci je důležitá pro dodržení stanového harmonogramu. „Vítěznou firmu jsme vybrali proto, že kromě nejnižší ceny nabídla také nejkratší čas. To znamená jedinečné množství práce odváděné v nočních hodinách. Devadesát procent zemních prací, návozů a zapracováni materiálu pro rozšíření, dělníci zvládli v uplynulých měsících v noci o víkendech i o svátcích," sdělil na kontrolním dni ministr dopravy Martin Kupka.

Stavba je po celou dobu prací zatížena dopravou. Na provoz zde proto každý den dohlíží policisté. Řeší mimořádné události, především pak drobnější dopravní nehody. „Apeluji zejména na řidiče kamionů, aby nepředjížděli. Je to zakázáno. Zároveň apeluji na zvýšenou pozornost a vyzývám řidiče osobních aut, kteří jedou kolem Brna a nemusí nutně po D1, aby místo objeli, protože přeci jen budou stát ve frontách," okomentoval situaci ředitel jihomoravských policistů Leoš Tržil s tím, že prioritou je pro policisty zajištění průjezdnosti.

Demolice mostu a výstavbou nového krátce omezí i železniční dopravu. „Teď se bude demolovat část mimo trať a v polovině ledna začnou práce nad koridorem. Zhruba pět dní od půl dvanácté v noci do čtyř do rána zde budou výluky," sdělil Salava.

Rozšiřování dálnice D1 v úseku mezi křižovatkami Brno-centrum a Brno-jih bude podle harmonogramu dokončené v červnu přespříštího roku. Cena prací je zhruba jedna miliarda korun.