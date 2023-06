Škoda X je vlastně evolucí značky Škoda Digilab. Jejím úkolem je zavádění a provozování digiálních služeb pro užívání modelů mladoboleslavské automobilky

Člen představenstva Škody Auto představuje nové logo | Foto: Se svolením Škoda Auto

Čím dál více činností budou moci lidé dělat, aniž by opustili sedadlo ve svém voze. Například platit za parkování na placených zónách ve městech. Stane se tak prostřednictvím služby Pay to Park, kterou pro uživatele moderních vozů Škoda připravila a nyní již také v řadě zemí provozuje nové centrum digitálních služeb a řešení mobility s názvem Škoda X. Tato nová značka je pokračovatelem organizace Škoda Auto Digilab.

Její nové logo představil novinářům člen představenstva automobilky Martin Jahn. „Proměnou společnosti Škoda Auto DigiLab na Škoda X se dostáváme z převážně vývojového prostředí k využití nových technologií v každodenním životě. Škoda X bude jako nová značka samostatně provozovat nově vyvinuté digitální služby a pečlivě naslouchat našim zákazníkům. To nám umožní porozumět přáním klientů, reagovat na ně a poskytovat přesně ty služby, které potřebují.“

Ušetřit čas pomůžou motoristům zejména dvě nové služby, z nichž ta pvní bude již během léta zprovozněna také v České republice. Díky funkci Pay to Park auto samo dentifikuje použitou parkovací zónu a automaticky zpracovává platbu za parkování přímo z infotainmentu vozu. Pokud se zákazník zdrží, může si snadno prodloužit dobu parkování pomocí aplikace MyŠkodaEssentials.

Pay to Park a rovněž Pay to Fuel využívají k platebním transakcím kreditní kartu uloženou v infotainmentu. Pay to Fuel je zcela nová služba, která se spouští v Německu, Dánsku a Lucembursku. Pay to Fuel využívá systém GPS vozu ke zjištění polohy vozu Škoda během zastávky na tankování a jen se zákazníka zeptá na číslo použitého čerpacího stojanu. Pay to Fuel pakautomaticky provede platbu, aniž by zákazník musel chodit k pokladně.

Nabídky na slevy i zápůjčky jiných aut

Pay to Park je k dispozici ve Skandinávii, Německu, Belgii, Rakousku, Švýcarsku a Itálii. Brzy přibude Česká republia, Španělsko, Francie, Nizozemsko, Slovinsko, Maďarsko. Pay to Fuel je teď v pilotním provozu v Německu, Dánsku a Lucembursku. A již brzy dorazí třeba do Nizozemska, Belgie, Rakouska a Švýcarska.

Dále je Škoda X zodpovědná třeba za vytvoření digitálního certifikátu. Ten usnadní uživatelům třeba získání potřebných dat, které se vyžadují při prodeji vozu. Digitální certifikát obsahuje technické parametry daného auta, počet najetých kilometrů i celou servisní historii. Služba již funguje ve všech evropských zemích.

Díky Škodě X se nyní také uživatelům vozů budou na centrálním displeji zobrazovat různé výhodné nabídky od partnerů. Například restaurací, čerpacích stanic či obchodů.

A ještě je tu inovace platformy Hoppy Go, která byla dříve pouze určena pro sdílení vozů. Nyní si jejím prostřednictvím budou moci zákazníci zajistit třeba zkušební jízdu s novým modelem u jednotlivých dealerů Škody.

Pro lokality, kde je obtížné vybudovat klasické dobíječky elektromobilů, je určen produkt Charging Hub. To je úložiště elektřiny sestavené ze 48 vysloužilých baterií z modelu Enyaq. Baterie, které již nejsou vhodné pro využití v autech, tak budou moci sloužit dalších deset i více let.