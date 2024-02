Řada automobilek zahájila slevové akce již na konci minulého roku. V lednu se k nim přidaly další, nyní jsme objevili i jiné vozy, při jejichž koupi lze ušetřit nemalé peníze. Třeba Škoda svým způsobem vyprodává původní provedení čtvrté generace vozu Octavia, Renault zlevnil oblíbené SUV Captur a ceny snižovaly i Mazda a Suzuki.

Zlevnění Suzuki Across přineslo zajímavý paradox | Foto: Se svolením Suzuki

Dokonce i více než čtvrt milionu korun činí aktuální sleva na některé modely osobních aut nabízených na českém trhu s novými osobními auty.

Zpravidla, jak vyplývá z našeho průzkumu oficiálních ceníků jednotlivých značek, se zlevnění týká vozů, jejichž aktuální provedení bude brzy nahrazeno novou verzí. Ať již faceliftem nebo zcela novou generací.

Nyní se budeme věnovat konkrétním příkladům slev čtyř značek. Konkrétně jde o Mazdu, Renault, Suzuki a Škodu.

Na to, jaká auta si teď můžete koupit s minimálně desetitisícovou slevou, se podívejte do fotogalerie.

Zlevňují se automobily různých velikostí i s různými provedeními karosérií. Konkrétně malé hatchbacky, rodinné vozy s klasickým typem karosérie a rovněž menší a středně velká SUV.

Japonská Mazda zlevnila malý hatchback Mazda 2 ze své vlastní konstrukční kanceláře plošně o deset tisíc korun. Nejlevnější verzi tak lze pořídit od 415 150 Kč. Obdobně velkou Mazdu 2 Hybrid (což je ovšem přeznačkovaná Toyota Yaris) pak lze po slevě 20 000 Kč nyní získat od 516 450 Kč.

Ještě více se dá ušetřit při koupi o třídu větší Mazdy 3. Jak verze hatchback, tak i sedan zlevnily o plných čtyřicet tisíc. A konečně největší klasické auto značky - Mazda 6 - mají teď číslo na cenovce nižší o 50 000 Kč.

Renault zlevnil Captur plošně o 20 000 korun. Dokonce o téměř jedenáctkrát vyšší částku se snížila vstupní cenovka elektrického rodinného hatchbacku Renault Mégane e-Tech. Díky tomu se dostala těsně pod hranici jednoho milionu korun (konkrétně 990 tisíc korun).

Octavia s paketem výbavy za výhodnou cenu

Zajímavá situace nastala u Suzuki. Tato japonská automobilka zlevnila končící generaci malého Swiftu až o 11 tisíc Kč, maličké SUV Ignis až o 16 000 Kč a rodinné sportovně-užitkové vozy Vitara a S-Cross teď může zákazník získat až o 88 tisíc korun výhodněji. Slevy nejsou plošné, zpravidla tu největší získá ten, kdo si kupuje tu nejdražší specifikaci. Odečet z cenovky pak dosahuje necelých 50 000 Kč a k tomu se jako bonus přidává tankovací karta nabitá na 15 000 Kč. A protože ten, kdo dřív přijde, tak dřív mele, získá prvních několik stovek zájemců o tyto vozy další slevu ve výši 25 000 Kč.

Obří sleva 270 000 Kč u Suzuki platí pro model Across. To je auto s tvarem i technikou Toyoty RAV 4. Suzuki ovšem tento model nabízí pouze s plug-in hybridním pohonem, což prakticky vždy značí cenovku přes milion korun. Nyní se ale dá vůz v lehce starším provedení (modelový rok 2023) koupit od 1 289 900 Kč. Je to paradox, protože originální Toyota RAV 4 stejného modelového roku a se stejnými výkonovými parametry je teď k dostání za částku o 160 000 Kč vyšší.

A konečně domácí značka Škoda. Ta přináší zájemcům o končící provedení obou karosářských verzí Octavie možnost získat tento vůz s akční výbavou Fresh. Ta se dá spojit se všemi motorizacemi a vychází ze specifikace Ambition.

Oproti ní se ale vůz doplní například parkovacími senzory vpředu i vzadu, zadní parkovací kamerou, předními mlhovkami, voličem jízdních režimů, vyhříváním předních sedadel, vyhříváním volantu, bezklíčkovým odemykáním a startováním, desetipalcovou obrazovkou multimediálního systému nebo sedmnáctipalcovými koly z lehké slitiny.

Celkovou hodnotu mimořádné výbavy experti Škody spočítali na 88 900 Kč, ovšem zákazník za výbavu Fresh v porovnání se zmíněnou výbavou Ambition zaplatí navíc jen dvacet tisíc korun. Octavia v této verzi tak vyjde jako liftback na 649 900 Kč a kombi na 689 900 Kč.